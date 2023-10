Zu viele Tiere, zu wenig Geld: NÖ-Tierheime sind im Krisenmodus

Wenn ein verletzter Vogel von Passantinnen und Passanten am Straßenrand aufgesammelt wird, frischgeborene Kätzchen mit entzündeten Augen an Raststätten umherirren oder heimatlose Hunde ziellos durch den Wald streifen, gibt es acht Orte in Niederösterreich, an denen ihnen Hilfe zuteil wird. Die Tierheime des Landes nehmen verwahrloste, verletzte oder von ihren ursprünglichen Besitzerinnen und Besitzern zurückgelassene Zwei- und Vierbeiner auf, sorgen für ihr körperliches Wohl und machen sich anschließend auf die Suche nach einem neuen Zuhause. Diesen umfassenden Aufgaben nachzukommen, bringt die Einrichtungen jedoch zunehmend an ihre Grenzen, wie Verbandspräsidentin Andrea Specht und der Obmann des St. Pöltner Tierschutzvereins Willi Siowicek anlässlich des Welttierschutztages am 4. Oktober sagen.

Insgesamt befinden sich aktuell über 4.600 Tiere in den Heimen des NÖ Tierschutzverbandes. Somit müssen in Baden, Bruck, Brunn, Krems, Mistelbach, St. Pölten, Ternitz und Wiener Neustadt etwa 700 Tiere mehr betreut werden, als es noch 2012 der Fall war. Etwa 80 Prozent der Vier- bzw. Zweibeiner wurden ausgesetzt, zurückgelassen, beschlagnahmt oder abgenommen. Diese sogenannten „Paragraph 30 Tiere“ werden von den Stationen im Auftrag des Landes aufgenommen, versorgt und resozialisiert. Dafür erhält der Tierschutzverband Zuschüsse aus der Landeskasse, die allerdings nur knapp die Hälfe der Ausgaben im Jahr 2022 decken konnten. Der Rest der insgesamt benötigten 3,6 Millionen Euro wurde von den Tierheimen selbst, etwa durch Floh- und Weihnachtsmärkte, Spendenaufrufe oder den Verkauf von Tierkalendern, aufgebracht. Diese finanziellen Mittel reichen jedoch nicht aus, um den drei Hauptbelastungen, mit denen sich die acht Standorte konfrontiert sehen, erfolgreich entgegentreten zu können.

Schlechte Bezahlung und viel Druck

Etwa die Hälfte der Gelder, die dem Tierschutzverband zur Verfügung stehen, fließen in die Gehälter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Erfahrenes und entsprechend geschultes Personal zu finden, stellt die Vereine jedoch vor enorme Probleme. „Die Bezahlung ist schlecht, Druck und Verantwortung hoch“, sagt Andrea Specht. Im Durchschnitt erhalten die Beschäftigten ein Bruttogehalt von 1.500 bis 1.800 Euro. Vergleichbare Positionen in ähnlichen Branchen, wie beispielsweise Pflegestellen in Zoos oder Tierquartieren, werden laut der Verbandspräsidentin mit 2.200 Euro aufwärts entschädigt.

NÖ Verbandspräsidentin Andrea Specht und der Obmann des St. Pöltner Tierschutzvereines Willi Stiowicek zeigen anlässlich des Welttierschutztages die Probleme in den NÖ Tierheimen auf. Foto: Arman Kalteis, Arman Kalteis

„Der daraus entstandene akute Personalmangel stellt aktuell eines der vordringlichsten Probleme in allen unseren Tierheimen dar“, stellt Specht klar. Insgesamt werden in den niederösterreichischen Heimen 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Zum Vergleich: Alleine im Wiener Tierquartier sind etwa 70 Personen tätig. Laut internen Erhebungen fehlen den Einrichtungen etwa 37 Personen an den unterschiedlichsten Stellen, von der Pflege über die Verwaltung bis hin zu Pressearbeit in den sozialen Medien. Letztere sind ein wichtiges Tool für die Tierheime, um ihre Bewohner erfolgreich an ein passendes Zuhause vermitteln zu können.

Hohe Arztkosten für Tiere in Not

Neben den Personalkosten sind auch die laufenden Tierarztkosten ein Grund für die Notsituation in den Heimen. Da die meisten ihrer Bewohner „Paragraph 30 Tiere“ sind, die misshandelt oder schwer vernachlässigt wurden, wird medizinische Behandlung laufend benötigt. „Hier steigt vor allem der Anteil an Fundkatzen trotz Kastrationsverpflichtung stetig“, sagt Willi Stiowicek. Eigentlich sind Besitzerinnen und Besitzer von Katzen, die regelmäßigen Zugang ins Freie haben und nicht offiziell zur Zucht genutzt werden, dazu verpflichtet, ihre Tiere kastrieren zu lassen. In ländlichen Regionen werde die Vorschrift gemäß Specht jedoch nicht hinreichend durchgesetzt und ein Verstoß selten geahndet.

Seitens der Landesregierung heißt es dazu, dass vielfach unkastrierte Streunerkatzen für die unkontrollierte Fortpflanzung mitverantwortlich seien. Während Katzenhalterinnen und Katzenhaltern bei Verstoß gegen die Vorschrift ein Strafmaß von bis zu 3.750 Euro droht — im Wiederholungsfall bis zu 7.500 Euro — könne bei heimatlosen Katzen niemand zur Rechenschaft gezogen werden. Darüber hinaus sei der Übergang zwischen Haus- und Streunerkatze fließend, was die Möglichkeiten im Vollzug allgemein einschränkt.

Auch Hunde, die aus prekären Haushalten gerettet und von ihren einstigen Besitzerinnen oder Besitzern gepeinigt wurden, finden sich vermehrt in den niederösterreichischen Tierheimen. Ihre Vermittlung gestaltet sich häufig schwer, wie Stiowicek weiß: „Bei diesen Hunden sind unsere Tierpflegerinnen und Tierpfleger besonders gefordert. Nach etlichen Wochen des Stressabbaues und medizinischer Betreuung müssen viele Stunden für Resozialisierungsmaßnahmen aufgewendet werden, um diese Hunde wieder fit zur Adoption zu machen“, so der Obmann des St. Pöltner Tierschutzvereins.

Allgemeine Teuerung betrifft auch Tierschützer

Die dritte Hauptbelastung der Tierheime ist die wirtschaftlichen Krise, die aktuell nahezu alle Unternehmen vor Herausforderungen stellt. Steigende Energiepreise, sowie die allgemeinen Kosten, um den täglichen Betrieb sicherzustellen, beschäftigen die Tierschützerinnen und Tierschützer. „Um den Betrieb unserer Tierheime und damit den Tierschutz in unserem Land nachhaltig zu sichern, stehen in den nächsten Monaten Finanzierungsgespräche mit dem Land NÖ an“, so Specht. Aus dem Büro der Landesrätin Rosenkranz heißt es dazu: „Die gegenwärtige Situation der allgemeinen Teuerung schlägt natürlich auch auf die Vertragstierheime des Landes NÖ durch. Eine entsprechende Anpassung ist Teil der laufenden Budgetverhandlungen.“