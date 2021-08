„In den letzten 15 Jahren hat sich die Luftgüte in Niederösterreich absolut positiv entwickelt und die Feinstaubbelastung konnte um 45 Prozent reduziert werden“, sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Im Vorjahr wurde ein durchschnittlicher Feinstaub-Immissionswert von 16 µg/m³ gemessen. Vor 15 Jahren lag dieser Wert noch bei 29 µg/m³.

Ein starker Rückgang wurde auch beim Stickstoffdioxid-Gehalt (NO2) in der Luft verzeichnet. Während 2005 hierbei der Mittelwert bei 19 µg/m³ lag, betrug er im Vorjahr 12 µg/m³. Das entspricht einem Rückgang von 37 Prozent in den vergangenen 15 Jahren.

Technische Entwicklungen verbessern Luft langfristig

Die Luftqualität in Niederösterreich wird durchgehend von 43 Messstellen überwacht. „In den letzten acht Jahren kam es zu keinen Überschreitungen der Feinstaubgrenzwerte“, sagt Pernkopf. Zudem sei in Niederösterreich der Grenzwert für den Jahresmittelwert des maximalen Feinstaubgehaltes in der Luft noch nie überschritten worden“, betont der Landeshauptfrau-Stellvertreter.

Diese langjährigen Trends zeigen, dass sich die Luftqualität kontinuierlich verbessert. Zurückzuführen sei diese Entwicklung laut Pernkopf auf die gesetzten Maßnahmen und technischen Entwicklungen sowohl im Verkehrsbereich als auch in der Landwirtschaft und im ökologischen Wohnbau. Auch die Energiewende wirkt sich demnach positiv auf die Luftqualität aus. Ein Beispiel dafür ist die Schließung des Kraftwerks Dürnrohr im Bezirk Tulln.

Während Corona weniger Stickstoffdioxid

Die Lockdowns im Vorjahr haben ebenfalls zu einer besseren Luftqualität beigetragen. Vor allem die Reduktion der Immissionen lassen sich auf die Lockdown-Maßnahmen zurückführen. 2020 betrug die Abnahme bei Stickstoffdioxid in der Luft 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Konkret wurden 2019 in den Kalenderwochen 10 bis 17, also von März bis April, an der Station St. Pölten für Verkehr bei Stickstoffdioxid ein Mittelwert 27 µg/m³ gemessen. Ein Jahr darauf - zu Pandemiebeginn 2020 - betrug dieser Wert nur 21 µg/m³.

Weniger Schadstoffe wurden ausgestoßen

Neben den Immissionen sind auch die Emissionen, also der reine Ausstoß von Störfaktoren oder Schadstoffen in die Umwelt, zurückgegangen. Bei den Feinstaubemissionen wurde im 15-Jahre-Vergleich ein Rückgang um 23 Prozent gemessen und bei den Stickoxidemissionen um 39 Prozent. Den rückläufigen Trend hat man vor allem in den vergangenen vier Jahren beobachten können. Von 2017 auf 2018 sind die Feinstaubemissionen etwa um 4,8 Prozent gesunken. Im selben Zeitraum haben sich die Stickoxidemissionen um 7,2 Prozent verringert.