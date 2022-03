Land will Ausbau von grüner Energie beschleunigen

Werbung

Corona zeigte die Abhängigkeit Österreichs von anderen Ländern bereits. Der Ukraine-Krieg macht sie - vor allem im Energie-Bereich - noch einmal deutlicher. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner kündigte deshalb an, den Ausbau von Erneuerbarer Energie in Niederösterreich zu beschleunigen, um weniger auf Öl oder Gas aus Russland und anderen Staaten angewiesen zu sein.

Zurzeit beträgt der Anteil der Erneuerbaren am Gesamtenergieverbrauch in Niederösterreich 39 Prozent. Bis 2030 soll er steigen. Gleichzeitig soll der gesamte Energieverbrauch sinken. Vorgesehen ist im Energie-Programm des Landes etwa die Verzehnfachung der Leistung aus Photovoltaik und die Verdoppelung aus Windkraft (verglichen mit 2019).

Vier Maßnahmen sollen für Beschleunigung sorgen

Damit der Ausbau der Sonnen- und Wind-Energie schneller geht, sollen die Bürokratie weniger und Verfahren schneller werden. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner präsentierte dazu mit ihrem Vize Stephan Pernkopf (beide ÖVP) und EVN-Vorstandsdirektor Franz Mittermayer vier Maßnahmen:

Einerseits müsse massiv in das Stromnetz investiert werden, betonte sie. Die EVN nehme dazu heuer 400 Millionen Euro in die Hand, hieß es. Genehmigungsverfahren sollen künftig außerdem nur noch für größere PV-Anlagen notwendig sein. Mit einer Gesetzesnovelle soll die Grenze von aktuell 200 KiloWatt-Peak nach oben gesetzt werden. Außerdem will das Land noch vor dem Sommer die neue Zonierung für Photovoltaik vorlegen. Damit Prüfungen schneller gehen, sollen im Amt mehr Sachverständigen eingesetzt werden. Zudem sind Widmungserleichterungen für Energieversorgungs-Gebäude geplant.

"Wollen mehr Ökoenergie produzieren, um unabhängiger zu werden"

"Wir wollen mehr Ökoenergie produzieren, um unabhängiger zu werden und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten", erklärte Pernkopf, der dazu auch Forderungen an den Bund stellt. So ist es aus seiner Sicht notwendig, UVP-Verfahren zu beschleunigen und für den Ernstfall auch Pellets einzulagern.

Zurzeit werden von 730.000 Haushalten in Niederösterreich, laut Mikl-Leitner, 290.000 mit Biomasse beheizt, 200.000 mit Gas, 85.000 mit Öl und der Rest mit Fernwärme oder einer Wärmepumpe. Der Landeshauptfrau-Stellvertreter merkt auch in der Bevölkerung den Willen, auf saubere Energie umzusteigen. Er rechnet in diesem Jahr mit bis zu einer Verzehnfachung der Anfragen bei der Energieberatung.