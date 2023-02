Frisches Wintergemüse im Test erfolgreich

Werbung

Abwechslungsreiches und nahrhaftes Gemüse muss im Winter nicht von weit herkommen. Damit die richtigen Sorten gedeihen, wird an der Versuchsaußenstelle Zinsenhof des Landwirtschaftsministeriums an der Frischgemüseproduktion im Winter geforscht. „Knackigen Salat bei knackiger Kälte in Österreich anzubauen, war bisher kaum vorstellbar. Aktuelle Forschungen zeigen aber nun: Gemüse ist wesentlich härter im Nehmen als bisher angenommen. Am Zinsenhof werden Grünkohl, Zuckerhut und Co. bei null Grad oder weniger produziert. Es wächst also bei Außentemperaturen, teilweise wurzelt es sogar am freien Feld. Die Wintergemüse-Forschungen können künftig dazu beitragen, die heimische Saison von Gemüse zu verlängern – das verringert Gemüse-Importe aus dem Ausland. Die regionale Alternative spart Energie in geopolitisch turbulenten Zeiten wie diesen“, sagte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig bei seinem Besuch.

Genauer wird an der Versuchsaußenstelle der HBLFA Schönbrunn, eine der 13 höheren Schulen des Landwirtschaftsministeriums, an einem saisonalen Anbaukonzept zur ungeheizten Frischgemüseproduktion im Winter geforscht. Mehr als 70 verschiedene Gemüsearten – von Radieschen, Karotten bis hin zu Salaten – können ohne Energieeinsatz vollkommen wintertauglich produziert werden. Das Kohl, Wurzel- und Knollengemüse sowie Zwiebelgewächse, Spinate und mehrjährige Küchenkräuter sind sogar Freilandkandidaten.

In langwierigen Versuchen wurden für diese Vielfalt an Kulturen optimale Bedingungen entwickelt. Statt im Winter ausländische Ware zu importieren und Gemüse mit großem ökologischem Fußabdruck zu konsumieren, könnte diese energie- und ressourcenschonende Anbauform auch außerhalb der gängigen Anbausaison mehr als bisher genutzt werden. Solche zukunftsfähigen und innovativen Ansätze werden gerade angesichts der Klima- und Energiekrise immer wichtiger. „Vieles von dem was am Zinsenhof erforscht wird, haben die Menschen früher schon angewandt und ist über die Generationen in Vergessenheit geraten. Dieses Wissen wieder vor den Vorhang zu holen und am Feld umzusetzen, ist wichtig. Denn das Potenzial von frischem Wintergemüse wurde bisher unterschätzt. Wir werden auch künftig diese Versuchsstelle bestmöglich für eine erfolgreiche Forschung unterstützen“, ergänzte Totschnig.

„Die Wintergemüse-Forschungen können künftig dazu beitragen, Gemüse-Importe aus dem Ausland zu verringern. Die regionale Alternative spart Energie in geopolitisch turbulenten Zeiten wie diesen.“ Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig