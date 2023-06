Weninger-Forderungen Kika/Leiner: SPÖ will Aktuelle Stunde im NÖ Landtag

Hannes Weninger forderte Sicherung der Standorte in NÖ. Foto: SPÖ NÖ, WERNER JAEGER

D ie SPÖ will die Schieflage bei Kika/Leiner in der Sitzung des niederösterreichischen Landtags am kommenden Donnerstag im Rahmen einer Aktuellen Stunde zum Thema machen.

Klubobmann Hannes Weninger forderte am Freitag per Aussendung eine Sicherung der Standorte im Bundesland sowie eine Arbeitsplatzgarantie für alle Mitarbeiter der Möbelkette. „Wir tolerieren nicht, dass Millionen an die Unternehmen gezahlt werden und tausende Beschäftigte ihren Job verlieren“, sagte Weninger. Die Aktuelle Stunde brauche es, „um geschlossen über Parteigrenzen hinweg für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufzutreten und um Arbeitsplätze zu retten“. Von insgesamt 3.900 Beschäftigten sollen 1.900 ihren jeweiligen Job verlieren. Nach der Umstrukturierung dürften rund 2.000 Mitarbeiter bei Kika/Leiner verbleiben. In Stein gemeißelt scheint diese Zahl aber nicht. „Eine Jobgarantie gibt es in einem Insolvenzverfahren nicht“, betonte Insolvenzverwalter Volker Leitner am (gestrigen) Donnerstag. Geschlossen werden sollen 23 von 40 Filialen.