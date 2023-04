„Ich hatte nie einen richtigen Schreibtisch“

Werbung

NÖN: Herr Scholz, Sie haben von 1965 bis 1996 die Caritas der Diözese St. Pölten geleitet, als Quereinsteiger. Wie blicken Sie auf diese Zeit zurück?

Werner Scholz: Nach der Matura im Francisco Josephinum war ich als landwirtschaftlicher Fortbildungslehrer in der NÖ Landesregierung tätig. Da war ich bereits Mitglied der Katolischen Männerbewegung. Florian Zimmerl, der damalige Generalassistent der Katholischen Aktion und ehemaliger Kaplan in Wieselburg, fragte mich eines Tages im Sommer, ob ich an einer dreijährig befristeten Mitarbeit im Generalsekretariat der Katholischen Aktion in St. Pölten interessiert sei. Das war auch die Zeit, in der Bischof Franz Zak Diözesanbischof von St. Pölten geworden ist. Er leitete damals gravierende Veränderungen und die diözesane Fastenaktion ein. Als Generalsekretär war ich für die Organisation verantwortlich. Ich hatte damals keine Ahnung, dass durch meine Arbeit für die Katholische Aktion eine Weichenstellung für mein ganzes späteres Leben erfolgen würde. Denn im Frühling des Jahres 1965 fragte mich Diözesanbischof Zak, ob ich bereit sei, den Posten des Caritas-Direktors anzunehmen.

Haben Sie sofort zugesagt?

Scholz: Ja, ich hab’ mich gleich darauf eingelassen, obwohl ich ja keine spezielle Vorbildung hatte. Aber ich war ja Josephiner und dort hat man gesagt: Einen Josephiner muss man überall brauchen können. Für mich war vor allem die Aussicht auf einen größeren Wirkungsbereich entscheidend. Es war eine Auszeichnung, dass der Diözesanbischof bereit war, einen Führungsposten einem Laien zu übertragen. Dieses Vertrauen spürte ich auch während der fast 32 Jahre meiner Tätigkeit in dieser Funktion. Es war für mich wirklich eine spannende Zeit.

Sie haben einen wesentlichen Teil beim Aufbau der Caritas geleistet. Die Eröffnung der Beratungsstellen des psycho-sozialen Dienstes, das erste Tagesheim in Schrems, die Flüchtlingsbetreuung sowie den Aufbau der Sozialstationen der Hauskrankenhilfe waren nur einige Meilensteine.

Scholz: Die Caritas hatte damals einen sehr engen Finanzrahmen. Damals gab es nur 50 Mitarbeiter für die zwölf Caritas-Kindergärten in der Diözese und dem Pensionistenheim in St. Pölten-Wagram sowie sieben Mitarbeiter im Büro. Zum Vergleich: Als ich in Pension ging, und an meinen Nachfolger Friedrich Schuhböck übergeben habe, waren es 500. Ja, die Anfänge waren sehr bescheiden. Aber die Diözesansynode 1972 und das NÖ Sozialhilfegesetz 1974 setzten eine Dynamik in Gang. Es entwickelte sich eine Partnerschaft, bei der die Caritas und auch andere Organisationen Dienstleistungen erbrachten und das Land NÖ finanzierte und kontrollierte gemäß den Bestimmungen. Generell war die Einstellung eine andere als heute.

Was hat sich in Bezug auf die Einstellung geändert?

Scholz: Das Fantastische damals war, dass ein Verständnis für die Leute da war. Diese Grundeinstellung hat es auch in der Landesregierung gegeben. Die heutige Verdrossenheit kommt meiner Meinung daher, weil heute die Ansprüche der Menschen infrage gestellt werden.

Welche Werte haben Sie ein Leben lang begleitet?

Scholz: Alle Menschen sind gleichwertig, nur jeder hat eine andere Aufgabe. Es hat bei mir nie eine Rangordnung gegeben. Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu den Mitarbeitern und habe viel mit meinen Leuten gesprochen. Als ich an meinem ersten Arbeitstag als Caritas-Direktor ins Büro gekommen bin, war vom Schreibtisch der Sekretärin bis zu meinem Arbeitsplatz ein roter Teppich. Es war eine meiner ersten Aktionen, dass dieser verschwindet. Auch habe ich alle Bewerbungsgespräche selbst geführt und fast alle Protokolle zu Sitzungen des Kuratoriums selbst verfasst. Wenn es da keinen Einspruch gab, hatte ich die Sicherheit, dass ich den Auftrag an die Caritas richtig verstanden habe. Für meine Arbeitsorganisation war eine Bemerkung eines Juristen sehr prägend, der sagte: „Schubladen sollten nur die Jause und persönliche Dinge enthalten, auch wenn ,Schubladisieren‘ eine Praxis ist, um sich von unangenehmen Fällen zu befreien.“ Und so hab’ ich während meiner Dienstzeit als Caritas-Direktor nie einen Schreibtisch besessen. Es heißt doch: Wer zu faul ist zu suchen, hält Ordnung.

Derzeit herrscht in vielen Bereichen akuter Personalmangel, auch im Pflegebereich. Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe dafür?

Scholz: Ich sehe den Personalmangel als sehr schwierig. Denn das Personal ist ja immer das Teuerste und da wird als Erstes zurückgeschalten. In der Pflege ist das besonders schwierig, denn alles, was mit Pflege zu tun hat, hat auch mit Beziehungen zu tun. Heute ist es so, dass man das über das Gehalt zu kompensieren versucht, aber wenn die Begeisterung nicht da ist, wird es schwierig. Da geht es nicht darum, dass das Leintuch gut gespannt ist, sondern dass es mit dem Pflegenden auch einen persönlichen Kontakt gibt.

Der Glaube spielt in Ihrem Leben eine große Rolle. Nach Ihrer Tätigkeit als Caritas-Direktor waren Sie als Diakon in der Pfarre Wieselburg tätig. Wie gläubig sind Sie heute?

Scholz: Zuerst mal muss ich sagen: Ich hatte nie einen Religionsunterricht und Firmunterricht. Früher war es nach dem Konzil so, wer gläubig war, war kirchlich, und wer kirchlich war, war auch gläubig. Heute ist das nicht mehr so. Bis wir dann gelernt haben, dass die, die aus dem Glauben austreten, ja nicht wegen des Glaubens austreten. Als Diakon war ich fast 20 Jahre für die Predigt, Taufen und Begräbnisse zuständig. Ich hab’ mir für die Taufgespräche viel Zeit genommen und bei den Begräbnissen auch. Ich selbst habe einen geistlichen Begleiter aus meiner Sängerknabenzeit gehabt. Er hat mir das Glaubensbekenntnis erklärt. Denn wir sind alle Kinder Gottes. Der Glaube hilft dir schon, das hab’ ich besonders erfahren, als meine Frau vor zwei Jahren nach langer Krankheit gestorben ist. Wir beide waren rund 66 Jahre verheiratet, sieben Mal hat uns Gott ein Kind geschenkt. Ich bin völlig überzeugt, sie ist jetzt bei Gott.

Was macht Sie heute glücklich?

Scholz: Wenn ich wertgeschätzt werde. Ich habe heute noch zu 80 Personen Briefkontakt, das sind zum Teil Freunde und zum Teil auch ehemalige Mitarbeiter. In hohem Alter noch viele Kontakte mit jüngeren Menschen zu besitzen, ist ein Geschenk. Ich war nie allein, bin es auch jetzt nicht. Selbst auf dem letzten Weg aus dieser Welt vertraue ich darauf, nicht allein zu sein. Gott, der mein Leben begleitet, ist auch beim letzten Schritt bei mir.

Sie waren in Ihrer Kindheit bei den Wiener Sängerknaben, wie kam das?

Scholz: Ja, es war 1942, als die Sängerknaben neue Mitglieder gesucht haben. Mein Vater war sehr an Musik interessiert und hat mich deshalb, als seinen ältesten Sohn, dort angemeldet. Aber man darf nicht vergessen, das war im Dritten Reich. Konzertreisen gab es da nur wenige. Einmal machte der Chor im Herbst 1943 eine sechswöchige Reise nach Dänemark, Schweden und Finnland. Zuerst ging es nach Berlin, wo wir im Hotel Friedrichstraße übernachteten. Das wurde in der darauffolgenden Nacht bei einem Bombenangriff total zerstört. Nach dem Austritt habe ich nur mehr ganz selten gesungen.

Ein Geburtstagsständchen zum 90er gibt es aber doch?

Scholz: Ich feiere mit der Familie und meiner jüngsten Tochter, die ist heuer 50 Jahre geworden.