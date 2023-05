Sobotka in Montenegro: Demokratie geht jeden etwas an

"Demokratie geht jeden etwas an", sagte Sobotka zu den im Plenarsaal anwesenden Schülerinnen, Schülern und Studierenden. Nur die parlamentarische Demokratie sichere Wohlstand und Freiheit zugleich. "Junge Menschen müssen die Politik fordern", sagte Sobotka.

Unter der damaligen Nationalratspräsidentin Barbara Prammer (SPÖ) startete 2007 die "Demokratiewerkstatt" im österreichischen Parlament. Jungen Menschen soll in Online- und Präsenzworkshops näher gebracht werden, wie demokratische Prozesse funktionieren, wie Gesetze entstehen und wie die EU funktioniert. Das Projekt wurde in andere Länder getragen, darunter Montenegro und Kosovo.

"Starke und unabhängige Institutionen sind notwendig", betonte Sobotkas montenegrinische Amtskollegin, Danijela Durović. Es sei höchste Zeit für Fortschritte, so Durović und verwies auf den geplanten EU-Beitritt, aber auch "zur Heilung der gesamten Bevölkerung". In Montenegro leben 630.000 Menschen, viele seien - so Beobachterinnen und Beobachter - politikverdrossen angesichts von Korruption, Intransparenz und Freunderlwirtschaft.

Montenegro ist seit 2006 unabhängig und seit 2010 EU-Beitrittskandidat. Sie hoffe, "dass wir eine adäquate politische Stabilität finden für den Weg und dass wir Reformprozesse anstoßen und weiterbringen", so Durovic.

Wie könne Österreich die Entwicklung Montenegros unterstützen und was helfe dem Land, Teil der EU zu werden, fragte eine Studentin Sobotka. Österreich könnte zum Beispiel im Bereich Umweltschutz, Energie, dem Ausbau der Infrastruktur und im Tourismus wesentliche Expertise durch Projekte und Strategieentwicklung zur Verfügung stellen, so Sobotka.

Man müsse die demokratischen Grundstrukturen stärken, "das ist für alle Parlamente in Europa die wesentliche Voraussetzung", erklärte Sobotka in einer anschließenden Pressekonferenz. Er hoffe, dass man jene Fahrt aufnehme, die notwendig sei für den Weg in die EU, so Sobotka und sicherte die Unterstützung Österreichs zu. Ein zentraler Punkt sei dabei auch die konkrete Unterstützung in den Beitrittsverhandlungen durch die Vermittlung der eigenen Erfahrungswerte.

Jeder Transformationsweg sei hart. Wo das österreichische Parlament helfen könne, "tun wir das". Sobotka verwies aber auch auf die geplante Parlamentswahl am 11. Juni - "schauen wir in die Zukunft".

Der kommissarische Ministerpräsident Montenegros hat unterdessen stark an Zustimmung eingebüßt, die Umfragen für seine Regierung sind noch schlechter. Nach dreieinhalb Monaten im Amt hatte Abazović ein Misstrauensvotum verloren, seit August des vergangenen Jahres ist er nur noch amtsführend tätig. Angerechnet werden ihm Verhaftungen von hochkarätigen, als der Korruption verdächtigten Beamtinnen und Beamten, darunter die Chefin des obersten Gerichtshofs. Allerdings steht eine Reform des Justizsystems noch aus - der neue oberste Staatsanwalt ist nur kommissarisch tätig.

Den parlamentarischen Austausch zu fördern sei das Ziel seiner Reise auf den Westbalkan, so Sobotka. Nach seinen Aufenthalten im Kosovo und in Montenegro besucht er Dienstagabend und Mittwoch Serbien. Während Montenegro und Serbien bereits EU-Beitrittskandidaten sind, ist der Kosovo als potenzieller Beitrittskandidat eingestuft, erhält aber mit spätestens 1. Jänner 2024 Visafreiheit für die Schengenzone.