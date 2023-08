Austerlitz-Treffen in Grafenegg: „Erweiterung ist nicht verhandelbar“

Erst begrüßte man sich im Melker Stift. Dann schipperte man die Donau flussabwärts. Und setzte sich schließlich im Grafenegger Schlosspark an einen Tisch. Dort hatten sich Europas Parlamentspräsidenten im so genannten Austerlitz-Format, also: Tschechien, die Slowakei und Österreich, schon viermal zu Arbeitsgesprächen getroffen. Um sich, wie 2015 zum ersten Mal, auf informeller Ebene auszutauschen. Das habe auch auf auf Parlamentsebene „schon viel bewegt“, wie Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka betonte, der 2023 zum zweiten Mal den Vorsitz übernommen hatte. Und neben Slowenien, das aber aufgrund der Hochwasserkatastrophe abgesagt hatte, und Italien - mit EU-Ausschuss-Vorsitzendem Giulio Tremonti, auch Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg am Freitag nach Grafenegg gebeten hatte. Letzterer hatte ja erst beim heurigen Europa-Forum am Göttweiger Berg seine Initiative der „Freunde des Westbalkans“ vorgestellt. Und die Dringlichkeit eines EU-Beitritts der Westbalkan-Staaten - unabhängig von der Perspektive für die Ukraine - bekräftigt.

Am Runden Tisch in einem der Grafenegger Prunkräume - mit Blick in den Park und auf den Wolkenturm - wurde diese Dringlichkeit auch von Boris Kollár, Slowakeis Nationalratspräsident, unterstrichen. „Wir müssen“, so Kollár, „die alten EU-Mitgliedsländer überzeugen, schnell zu handeln“, ohne „Abkürzungen“, denn: „Das ist notwendig!“ Auch Kroatiens Parlaments-Vize Ante Sanader ist überzeugt: „Wir müssen den Westbalkan integrieren, das ist der Garant für Frieden“, auch wenn dafür etwa in Nord-Mazedonien noch „Verfassungsänderungen nötig“ seien. „Der Westbalkan ist uns ganz nah“, so Sanader. Und die EU-Erweiterung um die Westbalkan-Staaten von Serbien bis Nord-Mazedonien „ist für uns eine Notwendigkeit“, so Wolfgang Sobotka, und „nicht verhandelbar“. Der Kosovo sei, so Sobotka, „jetzt an der Reihe, nochmal Wahlen auszuschreiben“, in Bosnien müsse „das Abkommen von Dayton umgesetzt werden“ und der Republika Srpska dürfe kein Geld aus Russland übermittelt werden („das ist untragbar“). Man habe auch vereinbart, dass man „noch mehr ganzheitlich auftreten wolle“, erklärt Sobotka in Hinblick auf die gemeinsame Reise der Parlamentspräsidenten diesen Juni nach Georgien.

Wobei: Einig war man sich beim Arbeitsgespräch im Grafenegger Schloss auch in Hinsicht auf den andauernden Krieg in der Ukraine. Dieser sei, hielt Österreichs Nationalratspräsident fest, „mit der Erweiterung verbunden“ und brauche „eine notwendige politische Entscheidung“. Es dürfe „nicht zwei Arten von Beitrittsverfahren“ - eine für die Ukraine, eine für den Westbalkan - geben. Klare Worte fand auch Slowakeis Nationalratspräsident Boris Kollàr: „Solange die Ukraine nicht die Waffen bekommt, die sie braucht, wird dieser Krieg nicht vorbei sein.“ Die Slowakei habe MIG-29 und andere Waffen zur Verfügung gestellt. Aber: „Wir sind erschöpft. Weiter können wir der Ukraine nicht mehr helfen.“ Auch für Markéta Pekarová-Adamová, Präsidentin von Tschechiens Abgeordnetemhaus, ist „das wichtigste in diesem Konflikt die Militärhilfe“. Die Ukraine kämpfe „für uns“. Und: „Wir“, so die Tschechin, „waren die ersten, die Panzer geliefert haben.“ Aber: „Unter Panzern und Maschinengewehren können auch keine Friedensgedanken gedeihen.“ Und 2022 sei die Folge davon, „dass wir Putin nicht rechtzeitig aufgehalten haben“. Russland sei, so Pekarovà, „auf den Knien“ - und die Krim „gehört der Ukraine“. Für Giulio Tremonti, Vorsitzender des Außen- und Europapolitischen Ausschusses in Italiens Parlament, gehöre die Zukunft „dem Westen“. Jedoch: „Es hängt von uns ab, ob wir in einem Jahr hier wieder über den Krieg sprechen“, mahnt Markéta Pekarová-Adamová. Und Wolfang Sobotka fasst zusammen: „Wir werden alles daran setzen, dass wir die Westbalkan-Staaten stärken - das stärkt auch die Ukraine.“

Sprach's und ging mit seinen Grafenegger Gästen zum Abendessen, bevor man sich durch den Schlosspark zum Wolkenturm aufmachte, um Star-Dirigent Daniel Harding, Star-Pianist Daniil Trifonov und dem Mahler Chamber Orchestra beim Abendkonzert im Rahmen des heurigen Grafenegg Festivals zu applaudieren.