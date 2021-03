„Stolz auf unser Dorf“: 100.000 Euro für Gemeinden .

Das Land NÖ unterstützt laut Landeshauptfrau Mikl-Leitner die Aktion für mehr Lebensqualität in Stadt und Land, wo das Miteinander der Bürger im Vordergrund steht. Nähere Infos gab das Land in einer Aussendung am Montag bekannt.