Es bildet die Lebensgrundlage jedes Menschen und ist das zentrale Lebensmittel: Wasser. „Unser Trinkwasser stellt das wichtigste Lebensmittel für den Menschen dar. Im Gegensatz zu vielen anderen Staaten sind wir in Niederösterreich in der glücklichen Lage, unseren Trinkwasserbedarf fast zur Gänze aus gut geschützten Grundwasservorkommen aus Brunnen und Quellen decken zu können. Die so sichergestellte Trinkwasserversorgung ist die Grundlage für Gesundheit, Wohlstand und eine erfolgreiche Wirtschaft“, so LH-Stv. Franz Schnabl.

90 Prozent der niederösterreichischen Haushalte beziehen ihr Trinkwasser aus öffentlichen Wasserversorgungsanlagen, zehn Prozent aus privaten Brunnen. Um die bestmögliche Qualität des Trinkwassers gewährleisten zu können, wird dieses regelmäßig durch die Trinkwasseraufsicht der NÖ Landesregierung überprüft. Diese kontrolliert Befunde sowie Anlagen, zieht Stichproben und setzt, wenn nötig, Maßnahmen zum Schutz der Konsumenten.

Leitungswasser nierenfreundlicher als Mineralwasser

Täglich sollte jeder Mensch zwischen zwei und drei Liter Wasser trinken. Am besten ist hier Leitungswasser. Es ist einerseits nierenfreundlicher als Mineralwasser und andererseits umweltfreundlicher, da kein Verpackungsmaterial benötigt wird, erklärt Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.

Auch die Kontrolle der Badegewässer ist maßgeblich. In Niederösterreich gibt es rund 270 Freibäder, Kleinbadeteiche und Badegewässer. Hier ist es wichtig, die Becken und Duschen regelmäßig auf hochwertiges bakterienfreies Wasser zu kontrollieren. Badegäste können sich über eine eigene App über die jeweilige Wasserqualität informieren. „Mit der Badegewässer-App der AGES haben Sie immer die aktuellsten Ergebnisse zur Qualität des bevorzugten Badegewässers in der Tasche. Die App liefert mit offiziellem Beginn jeder Badesaison Infos und aktuelle Messwerte zu Wasserqualität, Sichttiefe sowie Temperatur von allen österreichischen EU-Badestellen“, so Königsberger-Ludwig.