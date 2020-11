"Momentan spürt man in New York ein unglaubliches Aufatmen. Die Menschen feiern in den Straßen, umarmen sich": Der Leobersdorfer Florian Krisch, der seit 2016 in den USA lebt, erzählt von großen Emotionen und viel Euphorie in den Straßen New Yorks. "Man hörte in der ganzen Stadt Jubel, Klatschen und Freudenschreie", berichtet auch Daniel Mörtl, der seit sieben Jahren in New York wohnt. Grund dafür ist das Ergebnis der Präsidentschaftswahl, das am Wochenende nach langem Warten endlich feststand: Joe Biden wird neuer Präsident der USA. Er löst damit Donald Trump an der Spitze der Weltmacht ab.

Erleichtert und erfreut zeigen sich auch andere Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die der NÖN aus den Vereinigten Staaten vom Ausgang des Votums und der Stimmung nach der Wahl berichten. "Ich bin überglücklich", sagt etwa Josef Haas, der im Großraum New York arbeitet und seine Stimme abgeben konnte. Überglücklich ist er darüber, dass "wieder Anstand, geistige Gesundheit und Normalität ins Weiße Haus einziehen." Gleichzeitig zeigen sich die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher überrascht über das knappe Rennen und berichten von den langen Tagen und ewig scheinendem Warten auf das Ergebnis.

"Trump-Anhänger sind enttäuscht und zornig"

Donald Trump bleibt nun noch bis Ende Jänner im Amt. Den Ausgang der Wahl zieht er in Zweifel, den Sieg beansprucht er für sich. "Seine ersten Reaktionen wirken nicht so, als ob er sich mit dem Ergebnis abgefunden hätte", berichtet Florian Krisch aus Amerika: "Seine Anhänger sind momentan enttäuscht und zornig, wenn Trump das Narrativ von der gestohlenen Wahl aufrecht erhalten kann, könnte sich die Lage noch zuspitzen", befürchtet der Leobersdorfer, der zu Beginn von Trumps Präsidentschaft in die USA auswanderte. Optimistischer ist Dietrich Haubenberger, ursprünglich aus Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach), der in San Diego als Neurologe und Forscher arbeitet: "Der Großteil der amerikanischen Bevökerung - in beiden Lagern - wird das Ergebnis akzeptieren und Präsident Biden unterstützen. Die Demokratie ist gesund. Die radikalen Anhänger sind in der Minderheit, und deren Reaktionen sind für die Zukunft des Landes und Bidens Präsidentschaft irrelevant."

"Politischer Stillstand" wird befürchtet

Dass es für Biden nicht einfach werden wird, große Veränderungen herbeizuführen, sind sich die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher einig: Josef Haas erwartet etwa "politischen Stillstand". "Der Kongress, also die Legislative, bleibt aller Voraussicht nach gespalten: Republikaner behalten vermutlich die Kontrolle im Senat und Demokraten im Repraesentantenhaus. Bidens ambioniertes Regierungsprogramm wird dadurch sehr eingeschraenkt, da Republikaner sich gegen viele dieser Programme querstellen werden", begründet er. "Ich erwarte mir Beruhigung und Fokussierung auf die wichtigen Themen - Covid, die Wirtschaft und das Klima", hofft Viktoria Hofstädter.

Große Hoffnungen in erste Vizepräsidentin

Viel setzen die Niedeörsterreicherinnen und Niederösterreicher auch auf Kamala Harris, die in den vergangenen Tagen vielerorts als erste weibliche Vizepräsidentin der USA gefeiert wurde. "Ich habe das Gefühl, dass vor allem junge Frauen hohe Erwartungen an Harris haben, dass sie sich für die Rechte der Frauen einsetzt", sagt Viktoria Hofstädter, die seit 2010 in den USA lebt und als Model arbeitet.