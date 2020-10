LH Mikl-Leitner/Ebner: Gratulation den heutigen Wahlsiegern

„Ich möchte dem Team der Neuen Volkspartei Wien rund um Spitzenkandidat Gernot Blümel herzlich zu diesem Wahlerfolg gratulieren – der wiedergewonnene zweite Platz ist das Resultat eines beherzten Wahlkampfes und guter Arbeit auf allen politischen Ebenen, auf denen die Volkspartei Verantwortung übernimmt. Mit dem heutigen Ergebnis hat die Volkspartei an Gestaltungskraft in und für Wien gewonnen“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

„Ich möchte aber auch Michael Ludwig zu seinem klaren ersten Platz bei seinem ersten Antritt als Bürgermeister gratulieren. Nach diesem Wahlerfolg braucht die Bundeshauptstadt eine tragfähige Stadtregierung, um die großen Herausforderungen der Gesundheits-, Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise bewältigen zu können und dazu wünsche ich Bürgermeister Ludwig viel Erfolg“, betont die Landeshauptfrau.

„Auch ich möchte zum Ergebnis gratulieren und allen voran das großartige Engagement der Funktionäre, Mitglieder und Sympathisanten hervorheben. Selten zuvor haben so viele vor allem junge Wienerinnen und Wiener mit und für die Volkspartei geworben“, so der Landesgeschäftsführer der Volkspartei NÖ, Bernhard Ebner.

Schnabl/Kocevar: Die Zukunft Wiens ist weiter in den besten Händen

„Wir freuen uns mit Michael Ludwig und seinem Team über diesen großartigen Wahlerfolg!“, gratulieren SPÖ NÖ Landesparteivorsitzender LHStv. Franz Schnabl und Landesgeschäftsführer Bgm. Wolfgang Kocevar im Namen der niederösterreichischen Sozialdemokratie.

Michael Ludwig habe von Anfang an seine Rolle als Wiener Bürgermeister hervorragend gemeistert. „Beste Gesundheitsversorgung, Stärkung des Arbeitsmarktes, gute Schulen und kostenfreie Kindergärten, leistbares Wohnen sowie ein modernes und soziales Wien – all das macht die SPÖ in der Bundeshauptstadt seit Jahrzehnten möglich“, erklären Schnabl und Kocevar.

„So gut wie alles, was Wien heute so lebenswert macht und international bewundert und von den WienerInnen geliebt wird, hätte es mit einer ÖVP-Regierung nicht gegeben“, zitieren die beiden aus einem Posting des Schriftstellers Robert Menasse, das Blümel löschen ließ. Aber aus Facebook gelöscht heiße nicht, dass auch die WienerInnen das vergessen würden.

„Dieses Ergebnis ist auch eines, das für die gesamte Sozialdemokratie – in Bund und Ländern – wichtige Impulse gibt. Die Themen der SPÖ sind aktueller denn je, Wien hat diese glaubhaft vertreten und für die Lebensrealitäten der Menschen wichtige Initiativen umgesetzt, die allesamt für die Bundesländer Vorzeigekraft haben. Es ist an der Zeit, dass auch die ÖVP in Niederösterreich über ihren Schatten springt und Best-Practice-Beispiele aus Wien, für Niederösterreich adaptiert, übernimmt“, meint Schnabl weiter.

„Die WienerInnen haben das Engagement der SPÖ in Wien anerkannt und mit ihrer Stimme Michael Ludwig und seinem Team auch weiterhin volle Unterstützung zugesagt“, erklären Schnabl und Kocevar: „Damit ist auch in Zukunft gesichert, dass – um bei den Worten des Wiener Bürgermeisters zu bleiben – Wien in den besten Händen ist. Und auch in Zukunft gute Chancen hat, sicherste und lebenswerteste Stadt der Welt zu bleiben!"

Statement von NEOS-Landessprecherin Indra Collini

Auch wenn die vielen Wahlkarten noch nicht ausgezählt sind, kann man schon jetzt von einem sensationellen Ergebnis für Christoph Wiederkehr und das Team der NEOS Wien sprechen.

Dass wir um ein Drittel zulegen, wenn gleichzeitig SPÖ, ÖVP und Grüne dazugewinnen, hätte wohl niemand erwartet. Das ist eine Ansage und ein ganz starkes Signal in Richtung Wiener Stadtregierung. Meine besondere Gratulation gilt deshalb Christoph Wiederkehr, der viele Bürgerinnen und Bürger mit seiner Leidenschaft und Engagement begeistert und mit Bildung, Kontrolle und einer nachhaltigen Stadtentwicklung die richtigen Themen angesprochen hat.