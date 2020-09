"Lieber ein Haus im Grünen, als einen Grünen im Haus. Das hält in Wien keiner mehr aus", lautet ein Slogan seiner aktuellen Kampagne. Tatsächlich ist Strache erst kürzlich den umgekehrten Weg gegangen und hat in Wien wieder einen Hauptwohnsitz gemeldet.

Allerdings zweifelten so manche politischen Mitbewerber daran, dass er aktuell tatsächlich seinen Lebensmittelpunkt in der Stadt hat - und nicht im niederösterreichischen Klosterneuburg, wo er als Mieter in einem Haus im Grünen gemeldet war. Den Slogan begründet Strache auf Facebook unter anderem mit "rot-grünen Verkehrsschikanen".