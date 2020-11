SPÖ und NEOS haben am Dienstagabend im Wiener Rathaus ihre nun von sämtlichen Parteigremien abgesegnete Koalitionsvereinbarung vorgestellt. "Es lohnt sich, dieses Programm anzuschauen", beteuerte Bürgermeister und SPÖ-Chef Michael Ludwig, der gemeinsam mit dem designierten Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat, NEOS-Landessprecher Christoph Wiederkehr, den Pakt präsentierte. Als farblich passende Einstandsgeschenke gab es ein Mega-Punschkrapferl und rot-pinke Hosenträger.

SPNÖ-Schnabl: "NÖ kann sich Vorbild nehmen"

Ob bei der Gesundheitsversorgung, den Schulen und kostenfreien Kindergärten oder beim leistbaren Wohnbau: All das mache die SPÖ seit Jahrzehnten in und für ein "modernes" und "soziales" Wien. "Mit der rot-pinken Koalition geht Michael Ludwig einen mutigen, neuen Weg: Es ist die erste sozial-liberale Koalition auf Länderebene", sagt Schnabl.

Auch Niederösterreich könnte sich "viele Punkte" aus dem rot-pinken Wiener Regierungsprogramm "als Vorbild nehmen": In den Bereichen Wirtschaft, Wohnen, Bildung und Transparenz finde sich vieles sehr detailliert im Koalitionsprogramm. Wie zum Beispiel notwendige städtische Investitionen,, der Entbürokratisierung, einem One-Stop-Shop-Prinzip bei der Wirtschaft, den Konzepten von Klimamusterstadt, Stadt der Bildung oder auch Maßnahmen für leistbares Wohnen gebe es viele Maßnahme und Konzepte, "die auch für Niederösterreich wichtig wären, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern", so Schnabl.

NEOS-Collini: "Vorbildwirkung für ganz Österreich"

Auch die niederösterreichischen NEOS freuen sich über die sozial-liberale Wiener Koalition. Sie sei eine Chance für Wien als Bundeshauptstadt. "Ich freue mich sehr darüber, dass es mit NEOS in der Stadtregierung eine starke Stimme für Bildung, Transparenz und Klimaschutz gibt. Dafür wird Christoph Wiederkehr als NEOS Stadtrat für Bildung, Jugend, Transparenz und Integration sorgen. Darüber hinaus erwarte ich mir, dass die erste Rot-Pinke Zusammenarbeit Vorbildwirkung für ganz Österreich entwickelt. Auch in Brunn am Gebirge sehen wir, wie eine Rot-Pinke Koalition zukunftsfitte Lösungen vorantreibt", sagt NEOS-Landessprecherin Indra Collini.