Viele Wildschweine in Niederösterreich bedeuten nicht nur landwirtschaftliche Schäden, mit ihnen steigt auch die Gefahr des Ausbruchs der Schweinepest. ÖVP, SPÖ, FPÖ und Jagdverband sind sich daher einig, dass mehr Tiere geschossen werden sollen. Mit einer befristeten Änderung des Jagdgesetzes will der Landtag das Schießen der nachtaktiven Tiere erleichtern: Der Einsatz von Nachtzielhilfen, darunter Wärmebildkameras oder Nachtsichtgeräte, soll mit einem Landtagsbeschluss am Donnerstag erlaubt werden ( die NÖN berichtete, siehe hier) .

Aus Sicht der Grünen würde dieser Schuss nach hinten losgehen. Sie kündigten deshalb an, bei dem Antrag nicht mitzustimmen: "Gerade die intensive Jagd auf Wildschweine erzeugt das Problem: so paradox es klingen mag: Je mehr Jagd auf Wildschweine gemacht wird, umso stärker vermehren sie sich", begründet Landessprecherin Helga Krismer. Auf diesen Zusammenhang weisen, laut der Grünen-Politikerin, immer mehr Wissenschaftler hin. "Und zu diesem Ergebnis kommt auch eine französische Langzeitstudie: Starke Bejagung führt zu einer deutlich höheren Fortpflanzung und stimuliert die Fruchtbarkeit", meint sie.

Die Afrikanische Schweinepest sei, aus Sicht der Grünen, vor allem eine wirtschaftlich bedeutende Seuche, die bekanntlich nur Schweine betrifft. "Jegliche Hysterie bezüglich Bekämpfungsmaßnahmen ist daher unangebracht", meint Krismer.