Wilfing zum Ende der Legislaturperiode: „Gab ein gutes Miteinander“

Der Landtag fasste zwischen März 2018 und Dezember 2022 228 Gesetzesbeschlüsse – rund 54 Prozent davon einstimmig. Zudem nahmen die Abgeordneten drei Änderungen in der Landesverfassung vor: Sie strichen den Zweitwohnsitzern ihr Wahlrecht und ebneten den Weg für ein Doppel-Budget sowie Sitzungen per Video. Inhaltlich zählten neben der Bewältigung der Corona-Pandemie und der Teuerung die Kinderbetreuung, der öffentliche Verkehr oder die Pflege zu den viel diskutierten Themen der Legislaturperiode.

Landtagspräsident Karl Wilfing ist trotz der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie sowie die Teuerung und Energie-Krise mit der Arbeit im Landesparlament zufrieden. „Es gab ein gutes Miteinander – ganz nach der Devise ‚Hart in der Sache, fair im Umgang‘“, resümiert er. Zudem lobt Wilfing den verantwortungsvollen Umgang der Abgeordneten mit der Corona-Pandemie. Diese machte keine Änderung der Hausordnung nötig, weil sich alle stets an die Empfehlungen wie das Masken-Tragen oder Testen vor Sitzungen gehalten hätten.

ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger betont das "Miteinander" im Landtag: Foto: Marschik

Bei den Parteien fällt die Bilanz unterschiedlich aus. Der scheidende ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger betont mit Verweis auf die Statistik, dass die Volkspartei stets im Miteinander mit den anderen Parteien gearbeitet und keine Alleingänge gemacht habe. Als große Erfolge nennt Schneeberger nach seiner letzten Periode im Landtag die drei Covid-Gesetzesbeschlüsse, das Anti-Teuerungs-Paket und dass zuletzt noch der Grundstein für den Ausbau der Erneuerbaren Energie und des Kinderbetreuungssystems gelegt worden sei.

SPÖ betont eigene Arbeit, FPÖ kritisiert ÖVP

FPÖ-Klubobmann Udo Landbauer: "Im Landtag reden wir selbstverständlich mit allen." Foto: FPÖ NÖ

Die SPÖ sagt, dass sie mit etwa 300 Anträgen und Resolutionen sowie über 50 Anfragen an Landesregierungs-Mitglieder versucht habe, das Bundesland gerechter zu machen und so zu gestalten, dass die Stärkeren auf die Schwächeren schauen. Die Sozialdemokraten setzten ihre Schwerpunkte ebenfalls auf Kinderbetreuung, Wohnen und Pflege. Außerdem forderten sie mehr Hilfen gegen die Teuerung und wollten Vollbeschäftigung für NÖ erreichen. Klubobmann Reinhard Hundsmüller, der ebenfalls nicht mehr zur Wahl antritt, sieht viele Forderungen der SPÖ wie die Rettung der Ötscher-Lifte und den Ausbau der Kinderbetreuung auch umgesetzt.

SPÖ-Klubobmann Reinhard Hundsmüller: "Die SPÖ hat mit etwa 300 Anträgen und Resolutionen sowie über 50 Anfragen versucht, das Bundesland gerechter zu machen." Foto: SPÖ NÖ

Die FPÖ meint, dass die ÖVP wichtige Beschlüsse mit ihrer Absoluten Mehrheit verhindert habe. "Dazu zählen Sofortmaßnahmen gegen die Teuerung, der Gebühren-Stopp, die konsequente Abschiebung straffälliger Asylwerber und ein echter Grenzschutz gegen das Asylchaos. Dazu war die ÖVP nicht bereit", meint Klubobmann Udo Landbauer.

NEOS: "Grüne haben Zusammenarbeit immer abgelehnt"

Grünen-Landessprecherin Helga Krismer: "Leider wurde in dieser Periode und auch in den letzten 20 Jahren in Klima-Fragen nur wenig getan." Foto: Grüne NÖ

Die Grünen vermissen ebenfalls ein echtes Miteinander, wie sie nach der fünfjährigen Legislaturperiode sagen. Die punktuelle Zusammenarbeit, beispielsweise in Fragen der Kontrolle, habe nicht dazu beigetragen, die wichtigen Zukunftsfragen anzugehen: "Leider wurde in dieser Periode und auch in den letzten 20 Jahren in Klima-Fragen nur wenig getan. Wichtige Beschlüsse, wie die Energiewende, der Ausbau des öffentlichen Verkehrs und die Bekämpfung der Klimakrise, wurden verweigert", sagt Grünen-Landessprecherin Helga Krismer.

NEOS-Landessprecherin Indra Collini: "Die Grünen setzen auf Show-Politik und in der ÖVP hat man sich damit begnügt, vor den Medien das Miteinander zu betonen und im Landtag das genaue Gegenteil zu machen." Foto: NEOS NÖ

Die NEOS, für die die Ausweitung der Prüfkompetenz des Landesrechnungshof und der Kinderbetreuung zu den wesentlichsten Beschlüssen zählen, werfen den Grünen - neben der ÖVP - vor, dass sie eine Zusammenarbeit verweigern. "Die Grünen setzen auf Show-Politik und in der ÖVP hat man sich damit begnügt, vor den Medien das Miteinander zu betonen und im Landtag das genaue Gegenteil zu machen", resümiert Landessprecherin Indra Collini. Mit der SPÖ und der FPÖ habe die Zusammenarbeit in inhaltlichen Fragen fallweise hingegen gut funktioniert.

Viele Schülerinnen und Schüler besuchten den Landtag

Abseits des Politischen betont Landtagspräsident Wilfing, dass das Landesparlament zugänglicher geworden sei. Im vergangenen Herbst wurde das Besucherzentrum „Forum Landtag“ eröffnet. Außerdem hätten durch den Berufsschullandtag und den Kinderlandtag alleine im vergangenen Jahr über 14.000 Kindern und Jugendlichen das Landesparlament besucht. „Wenn laut einer aktuellen Umfrage mehr als ein Viertel der Österreicherinnen und Österreicher meint, dass es einen starken Führer geben soll, dann zeigt es uns, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist und es wichtig ist, den Menschen die Bedeutung unseres politisches Systems näherzubringen“, betont Wilfing nach fünf Jahren als Landtagspräsident.