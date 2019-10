Mikl-Leitner: Empfang für neue Lehrerinnen und Lehrer .

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bildungsdirektor Johann Heuras luden am gestrigen Mittwoch jene neuen Lehrerinnen und Lehrer zu einer Willkommensveranstaltung in das Festspielhaus nach St. Pölten, die seit September dieses Jahres erstmals in den niederösterreichischen Schulen unterrichten.