„Ich habe auch kein Patentrezept, aber ich habe die Sorge, dass Niederösterreich-Nord unter Windmühlen versinkt … Wir bringen die überschüssige Energie nicht vernünftig weg. Der Energiefahrplan sagt nichts zu diesem Thema.“

Johannes Schmoll, Immendorf

„Jeder sagt: Ich will sauberen Strom, aber nicht vor meiner Haustür. In Wullersdorf wurde bisher jedes Projekt abgelehnt.“

Johanna Mikl-Leitner in der Diskussion mit NÖN-Leser Schmoll.

„Schicken Sie uns die Unterlagen: ohne Lyrik, ohne Prosa, nur die Fakten.“

Die Landeshauptfrau zu NÖN-Leserin Dolezal

„Ich muss einen positiven Deutschtest ablegen, ich weiß nicht, ob ich das auf Österreichisch schaffe.“

Miriam Husz schmunzelnd zum Vorschlag der Landeshauptfrau, sich doch die österreichische Staatsbürgerschaft zuzulegen.