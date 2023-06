Gender-Debatte: Mikl-Leitner ortet „künstliche Aufgeregtheit“

Rund um die Diskussion über das Gendern im Landesdienst in Niederösterreich ortet Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) eine "künstliche Aufgeregtheit". "Es wird bei uns kein Genderverbot geben, das ist offensichtlich eine rein konstruierte Debatte", sagte Mikl-Leitner am Mittwoch vor Journalisten. Man halte sich an die Empfehlungen des Rats für deutsche Rechtschreibung. Die IG Autorinnen Autoren teilte indes mit, dass das Urheberrecht auch Schreibweisen schütze.

Nach FPÖ-Ankündigung Wirbel um Gender-Erlass im niederösterreichischen Landesdienst

Wie im bestehenden Leitfaden des Landes vorgesehen, sollen weiterhin Formulierungen wie "Schülerinnen und Schüler" verwendet werden, erklärte die Landeshauptfrau. Gender-Sternchen, Unterstrich oder Doppelpunkt seien bisher nicht vorgesehen und werden demnach auch künftig nicht in die Richtlinien aufgenommen. In der Landesverwaltung müsse es ein verständliches Amtsdeutsch geben, hieß es. Die Regelung gebe der Rat für deutsche Rechtschreibung vor. "Eine künstliche Aufgeregtheit wie zum Thema Gender-Sternchen ist fehl am Platz und lächerlich angesichts der Probleme, die wir haben", etwa der Erhalt des Wohlstands und die Teuerung, meinte Mikl-Leitner. Im Arbeitsübereinkommen von ÖVP und FPÖ ist jedoch von „klaren Regeln, was die Verwendung der deutschen Sprache betrifft“ die Rede, „um einen Beitrag gegen einen ideologisierten und unsachgemäßen Gebrauch zu leisten“. Und FPÖ-Klubobmann Reinhard Teufel kündigte am Montag einen Erlass an, mit dem alle Behörden angehalten werden sollen, in Zukunft auf das Gendern zu verzichten.

Die IG Autorinnen Autoren hatte indes "vorsorglich" in einer Aussendung mitgeteilt, "dass das Land rechtlich keine Möglichkeit hat, einseitig in die individuellen Schreibweisen von Autor/inn/en einzugreifen". Das Urheberrecht schütze nicht nur die Inhalte, sondern auch die Schreibweisen von Texten. Änderungen könnten nur in Absprache bzw. im Einvernehmen mit den Autor/inn/en und nicht per Erlass vorgenommen werden. Das betreffe insbesondere Texte, die von Autor/inn/en für offizielle Landesangelegenheiten geschrieben und in offiziellen Landespublikationen veröffentlicht werden wie etwa Würdigungen von Preisträger/inne/n, und genauso die Publikationen der landeseigenen Literaturedition Niederösterreich sowie die Präsentation der Publikationen der Edition.

Schreibvorschriften für Veröffentlichungen dort stellten "einen unmissverständlichen Eingriff in die Verfassungsgarantie der Freiheit der Kunst" dar. Sie seien aber ebenso bei jedem urheberrechtlich geschützten Text in jedem offiziellen Folder oder Katalog und genauso für den schulischen Bereich nicht möglich. Die IG Autorinnen Autoren habe einen eigenen Vertrag mit der Wirtschaftskammer Österreich zum Schutz der Schreibeigenheiten von Autor/inn/en in Schulbüchern, wurde angemerkt.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sieht die Debatte über ein vermeintliches Gender-Verbot für NÖ-Behörden als "künstliche Aufgeregtheit" und "lächerlich" an. Foto: Erich Marschik, ERICH MARSCHIK

"Was immer aber die NÖ Landesregierung tut, sie ist zu keinem eigenmächtigen Umarbeiten von urheberrechtlich geschützten Texten und zu keinen Eingriffen in die Freiheit der Kunst berechtigt. Sie sollte ihre Anti-Gendern-Maßnahmen wegen Sinnlosigkeit absagen", hielt die IG Autorinnen Autoren fest.

Um das Thema Gendern hatte sich in den vergangenen Tagen Wirbel entwickelt. Kritik an Schwarz-Blau gab es seitens der SPÖ und in Sozialen Netzwerken. Die Landes-FPÖ blieb bei ihrer Darstellung vom Montag und verwies darauf, dass der Erlass "bis zum Sommer" ausgearbeitet werde.