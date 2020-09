"Ein zweiter Lockdown würde eine wirtschaftliche Erholung in der ersten Hälfte des Jahrzehnts ausschließen" - davon ist Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) überzeugt. Er appelliert deshalb mit Verweis auf die wieder steigenden Infektionszahlen an die Bevölkerung - auch mit Blick auf die Wirtschaft - die Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus einzuhalten: "Wir alle haben da eine große Verantwortung.“

Um die schwierige wirtschaftliche Lage zu verdeutlichen, gab der Finanz-Landesrat einen Einblick in die Landes-Kassen: Schon bisher habe die Krise Land und Gemeinden fast 1,5 Milliarden Euro an Einnahmen in den Jahren 2020 und 2021 gekostet. Rund eine Milliarde weniger fließe in den Landeshaushalt, 482 Millionen weniger in die Kassen der Gemeinden - die ausbleibenden Kommunalsteuereinnahmen noch nicht eingerechnet. Die Ertragsanteile, als eine der wichtigsten Einnahmenquellen, werden laut Prognosen des Finanzministeriums erst 2023 wieder auf dem Niveau von 2019 liegen.

Für das aktuelle Jahr geht Schleritzko von einem Budget-Loch von 750 Millionen Euro aus. Ausgegangen war man von nur 76 Millionen Euro. Das Defizit ergebe sich aus Mehr-Ausgaben für Covid-Maßnahmen sowie Einnahmenausfällen - einerseits vom Bund, andererseits durch die schwächelnde Wirtschaft. Laut IHS ist die Wertschöpfung in Niederösterreich um 8 Prozent zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote war im August 2020 um 25 Prozent höher als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Im Vergleich zu anderen Bundesländern steht NÖ hier allerdings noch besser da: In den stark vom Tourismus geprägten Bundesländern wie Tirol oder Salzburg sind die Werte noch wesentlich höher.

Landtag beschließt am 21. Oktober das Corona-Budget

Ein Nachtrags- und ein Corona-Budget werden in der Landtagssitzung am 21. Oktober beschlossen. Momentan laufen hier die Abstimmungen zwischen den Landtagsfraktionen.