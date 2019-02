Wichtige Themen, die in der Umfrage, dem sogenannten „Wirtschaftsbund-Radar“, abgefragt werden, sind etwa die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Niederösterreich, die wirtschaftliche Lage und Probleme sowie Herausforderungen in den einzelnen Branchen und Bezirken und auch die Zufriedenheit mit dem Wirtschaftsbund als Interessenvertretung, so Wirtschaftsbund NÖ-Direktor Harald Servus.

Wolfgang Ecker | Lechner

Es handle sich um die bisher größte Wirtschafts-Umfrage in Niederösterreich. Die Umfrage wird vom IMAS-Institut im Lauf des Februars durchgeführt. 10.000 Wirtschaftsbund-Unternehmer und –Funktionäre wurden zur Umfrage eingeladen.

Betriebsbesuche zwischen März und Juni

Ergänzend wird der Wirtschaftsbund zwischen März und Juni rund 100 Betriebe in Niederösterreich besuchen. „Um gemeinsame Antworten für die Wirtschaft zu finden, müssen wir zuerst zuhören“, so Wirtschaftsbund-Landesgruppen-Obmann Wolfgang Ecker.

Programm wird erarbeitet

„Aus beidem werden wir das Programm für die kommende Periode vorlegen“, erklärt Servus. Konkret soll im Herbst ein Wirtschaftsbund-Fahrplan für die Wirtschaft bis 2025 erstellt werden.

Wolfgang Ecker ist Ende des Vorjahres auf Sonja Zwazl in ihrer Funktion als Obfrau des Wirtschaftsbundes Niederösterreich gefolgt. Ecker wird die Interessenvertretung in die Wirtschaftskammer-Wahl 2020 führen und für das Amt des Präsidenten der Wirtschaftskammer Niederösterreich kandidieren. Der Wirtschaftsbund ist eine Unterorganisation der ÖVP.