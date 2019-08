„Wir wollen auf europäischer Ebene wirtschaftspolitisch mitgestalten und als Region in die Offensive gehen. Da genügt es nicht, aus der ersten Reihe zuzuschauen.“ Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner unterstrich zum Abschluss der dreitätigen Wirtschaftsgespräche am Donnerstag in Alpbach sehr deutlich, warum das größte Bundesland auch beim 45. Europaforum in der idyllischen Gemeinde in Tirol ganz stark vertreten war. Einer der Höhepunkte war das Europa-Frühstück mit Lobbyist und CDU-Politiker Friedrich Merz zu dem das Land Niederösterreich geladen hatte.

Merz: „Machtgefüge in der Welt wird sich ändern“

In dem von Moderator Gustav Dressler sehr pointiert geführtem Gespräch gab Merz, der heuer erstmals in Alpbach mit dabei war, einen Ausblick auf die größten Herausforderungen für Europas Zukunft. „Wenn ich in zehn Jahren wieder hier stehe, werden wir feststellen, dass es eine grundlegende Veränderung des Matchgefüges in der Welt zu heute gegeben hat“, betonte Merz der das Ende des amerikanischen Zeitalters prophezeite.

APA/NLK Reinberger Friedrich Merz und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beim "Europafrühstück" in Alpbach. Foto: APA/NLK/Reinberger

Der ehemalige EU-Abgeordnete (von 1989 bis 1994) forderte Europa auf, sein politisches Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Die Zusammensetzung der EU-Kommission sei dabei entscheidend. Eine wesentliche Rolle spiele dabei vor allem sein Heimatland Deutschland. „Deutschland muss Verantwortung in Europa übernehmen“, so Merz der vor allem auf das zweite Halbjahr 2020 schielt. Dann übernimmt Deutschland den EU-Ratsvorsitz und dann müssten auf die „großen Themen“ wie Digitalisierung, Klimawandel oder die Asylfrage Antworten gefunden werden.

Ob Merz dabei selbst noch eine entscheidende Rolle spielen könnte, wollte er nicht beantworten. Der 63-Jährge war im Dezember des Vorjahrs am CDU-Parteitag Annegret Kramp-Karrenbauer mit 481 zu 517 Stimmen im Rennen um die Nachfolge von Angela Merkel unterlegen. Kramp-Karrenbauer stand aber zuletzt immer mehr in der Kritik.

Chance im Kampf gegen Rechtspopulismus

Zuversichtlich gab sich Merz im Kampf gegen die rechtspopulistischen Parteien wie die AfD in Deutschland oder die FPÖ in Österreich. Dafür müsse man vor allem in den Sozialen Medien stärker werden, wo eine „zweite Öffentlichkeit“ stattfinde. Alleine die AfD beschäftigt 30 Mitarbeiter für die „Social Media“-Betreuung. Keine andere Partei sei so gut aufgestellt.

Schon zum Start der Wirtschaftsgespräche am Dienstag referierte der deutsche Philosoph und Politikwissenschaftler Michael Werz auf Einladung des Landes Niederösterreich über die Verflechtung zwischen Europa und den USA bzw. über den „Status USA“ 15 Monate vor der Wahl in den Vereinigten Staaten.

Über 400 Gäste beim Niederösterreich-Empfang

Netzwerken stand bereits am Dienstag beim traditionellen Niederösterreich-Empfang mit mehr als 400 Gästen am Programm. Dort trafen sich Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft bei kulinarischen Köstlichkeiten aus Niederösterreich

Bei den Wirtschaftsgesprächen mit dabei waren neben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf unter anderem auch Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav, die Geschäftsführer der NÖ-Wirtschaftsagentur ecoplus Jochen Danninger und Helmut Miernicki, der St. Pöltner Diözesanbischof Alois Schwarz und viele mehr.

