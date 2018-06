Als 1962 mit dem „Industriezentrum NÖ-Süd“ der erste niederösterreichische Wirtschaftspark eröffnet wurde, ahnte niemand, wie sich diese Hotspots für Unternehmen entwickeln werden. Aktuell betreibt die Wirtschaftsagentur des Landes, ecoplus, 17 Wirtschaftsparks (siehe Grafik). Jetzt ist eine Offensive mit dem Ausbau von vorhandenen sowie dem Bau von neuen Standorten geplant.

Das Land NÖ ist als Betreiber der Wirtschaftsparks entweder Eigentümer oder beteiligt. Geboten werden den Unternehmen voll aufgeschlossene Grundstücke und höchster Standard bei der Infrastruktur wie Energieversorgung oder Kommunikations- und Dienstleistungseinrichtungen. Aktuell wird das von 970 nationalen und internationalen Firmen mit rund 21.250 Mitarbeitern genützt. Gewürzhändler Kotányi (Wirtschaftspark Wolkersdorf), Flugzeughersteller Diamond Aircraft (Wr. Neustadt) oder Mikroalgenspezialist „ecoduna“ in Bruck/Leitha gehören dazu.

Potenziale an den Hauptverkehrsadern

Doch nicht alle Standorte florieren. So ist zum Beispiel jener in Marchegg noch immer ohne einzigen Betrieb. Der Grund liegt für Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) auf der Hand: „Ein Wirtschaftspark kann nur dort prosperieren, wo die Verkehrsader passt.“ Das ist auch die Kernaussage der externen Analyse, die ecoplus bei Raumplaner Wilhelm Schrenk in Auftrag gegeben hat und die jetzt zur neuen Offensivstrategie geführt hat.

„NÖ ist für Betriebe attraktiv“, betont Landesrätin Petra Bohuslav. | Hörmandinger

Im Nahbereich von Wien und entlang der Hauptverkehrsachsen im Bundesland sind die Erfolgsaussichten für die Ansiedelung neuer Betriebe am größten. Hohes Potenzial wird auch der Airport-Region, der Region Wr. Neustadt und den Gemeinden entlang der Westautobahn bescheinigt.

Verhandlungen laufen bereits

Die Verhandlungen für neue Wirtschaftsparks laufen bereits – jedoch streng geheim, um Grundstückspreise nicht in die Höhe zu treiben.

Bald soll aber der erste neue Standort bekanntgegeben werden. Zwei bis drei weitere sind in den nächsten Jahren geplant. „Darüber hinaus werden bei den bestehenden Parks die Services ausgebaut, die Anzahl der Mietobjekte erhöht und das Angebot weiter ausgebaut“, sagt ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki. Laut Landesrätin Bohuslav will das Land in den Wirtschaftsparks weiter mit Angeboten und Services punkten. Alleine heuer werden 28 Millionen Euro für Infrastrukturprojekte und Miethallen bei den Wirtschaftsparks sowie für den Bau von Technologie & Forschungszentren investiert.

Helmut Miernicki will für jeden Betrieb den besten Standort in NÖ finden. | Hörmandinger

Dass es für die Entwicklung oft einen langen Atem braucht, zeigt das Beispiel Wolkersdorf. Dort lag der Park über zehn Jahre brach. Mit der Fertigstellung der Nordautobahn A5 hat sich dieser zum aktuell dynamischsten Standort entwickelt.