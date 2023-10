Wirte und Hoteliers werden mit bis zu 100.000 Euro gefördert

Mit bis zu 100.000 Euro will die schwarz-blaue Landesregierung Gastronomie- bzw. Hoteliersbetriebe in Niederösterreich fördern. Ziel des „NÖ Wirtshaus-Pakets“ sei der Erhalt, Übernahme, Revitalisierung und Verbesserung von Wirtshäusern als regionale Treffpunkte für alle Generationen, heißt es. Neben einer Gründungs- und Übernahmeförderung, einer Neuauflage der Gastgeber-Förderung als Qualitätsinitiative gehört zu dem Hilfspaket auch die in den vergangenen Monate speziell in den Sozialen Medien und vom Satire-Medium „Tagespresse“ aufs Korn genommene Wirtshausprämie dazu.

Gasthäuser gehören zu Niederösterreich wie das Erdäpfelpüree zum Fleischlaiberl oder wie auch die Marille zur Wachau. Johanna Mikl-Leitner

„Gasthäuser gehören zu Niederösterreich wie das Erdäpfelpüree zum Fleischlaiberl oder wie auch die Marille zur Wachau“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Freitagvormittag bei der Präsentation des vier Millionen Euro schweren Förderpakets im Vinzenz Pauli, einem traditionellen Gasthaus in der Alten Reichstraße in St. Pölten. Das sei eine „stolze Summe“, so die Landeshauptfrau. „Ein Wirtshaus ist weit mehr als eine Gaststätte, sondern ein Zentrum der Ortsgemeinschaft, wo man zusammenkommt, sich Austausch und auch die freie Meinungsäußerung am Stammtisch dazugehört - auch die müssen wir erhalten, damit sie nicht verloren gehen“, ergänzt Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer. Daher müsse man den Wirten unter die Armen greifen und diesen „Wirtshaus-Turbo“ zünden. „Wir wollen ja nicht, dass unsere Bevölkerung dann irgendwann das letzte Schnitzel im Museum ansehen kann“, spitzt der Landes-Vize zu.

Im traditionellen Wirtshaus Vinzenz Pauli in St. Pölten stellte die schwarz-blaue Landesregierung ihr "Wirtshaus-Paket" vor. Foto: NÖN, Norbert Oberndorfer

Ein Blick auf die Zahlen zeigt: Jedes dritte Gasthaus in Niederösterreich hat seit dem Jahr 2000 zugesperrt. Rund 1.800 Wirtshäuser bleiben über. „Das ist ein Einbruch von 35 Prozent“, sagt Mikl-Leitner. Erschwerend kommt dazu, dass rund ein Drittel der Wirtinnen und Wirten in den nächsten Jahren einen Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin braucht, sagt Gastro-Obmann Mario Pulker. Die Nachfolgesuche sei alles andere als einfach und bedrohe damit auch die Ortsgemeinschaften. „Stirbt der Wirt, stirbt der Ort – das ist ein Spruch, der auch so stimmt“, so Pulker. Speziell im ländlichen Raum herrsche ein massives Wirtshaussterben. Zusätzlich belasten die hohen Energie-, Lebensmittelpreise und der Mitarbeitermangel die Gastronomen. „25 Prozent der Waren kommen aus energieintensiven Bereichen, das trifft uns also doppelt und dreifach“, erklärt der Gastro-Obmann.

Wer und was konkret gefördert wird

Das vorgestellte „Wirtshaus-Paket“ fußt auf drei Förderschienen: Erstens werden im Rahmen von Gründungen und Übernahmen von kleinen und mittleren Betrieben des Gewerbes bzw. der Tourismus- und Freizeitwirtschaft Investitionen von 20.000 bis 500.000 Euro mit einem Zuschuss von bis zu 50.000 Euro gefördert.

Zweitens werden mit der „Gastgeber-Förderung“ Investitionen von 20.000 bis 200.000 Euro, etwa in eine Umgestaltung des Gastraums, Einrichtung eines Gastgartens oder anderen Qualitätsinitativen, unabhängig von einer Gründung und Übernahme, mit maximal 40.000 Euro gefördert. Bisher war die Maximalförderung bei 10.000 Euro gedeckelt.

Und drittens, als Anreiz für die Aufrechterhaltung, Übernahme bzw. Revitalisierung eines NÖ-Wirtshauses, wird einmalig die in Medien turbulent diskutierte „Wirtshausprämie“ in Höhe von 10.000 Euro ausbezahlt. Die NÖ-Landesregierung hat hier das Tiroler Modell übernommen, wo seit 2019 das „erste und letzte Wirtshaus“ im Ort gefördert wird. Geknüpft ist dieser Zuschuss etwa an den Erhalt des Gastro-Betriebs für mindestens fünf Jahre in vollem Umfang, dass in der Standortgemeinde kein Wirtshaus mehr bestanden hat und ein neues Wirtshaus eröffnet werden soll oder das Wirtshaus gerade übergeben bzw. maximal sechs Monate vor Förderantragstellung übergeben wurde. Mikl-Leitner rechnet hier mit etwa 20 Anträgen.

Kebap-Stände oder Würstelbuden sind in allen drei Förderschienen nicht förderberechtigt, weil sie nicht die an die Gewerbeberechtigung notwendigen 8 Sitzplätze aufweisen. Generell wird in einer Einzelfallprüfung ermittelt, ob der Betrieb, etwa eine Pizzeria, chinesisches oder sonstiges Restaurant förderberechtigt ist. Als Förderkriterien werden neben der Gewerbeberechtigung, ganzjährigen Öffnungszeiten auch Qualitätskriterien, wie etwa der Anteil der regionalen Produzenten und Lieferanten oder das regionales Speise- und Getränkeangebot herangezogen. „Wir werden jedenfalls keine Rezepte vorschreiben“, heißt es vom Land NÖ.

Johanna Mikl-Leitner, Mario Pulker und Udo Landbauer im Vinzenz Pauli in St. Pölten. Foto: NLK, Burchhart

„Auch wenn sich viele in bestimmten Kreisen darüber lustig gemacht haben, kann ich Ihnen sagen, dass uns das Kulturerbe Wirtshaus am Herzen liegt. Wir stehen zur heimischen Gastronomie und wissen, das sie für uns leistet. Udo Landbauer

Die Richtlinien für das Wirtshaus-Paket sollen bis Jahresende stehen. Ab Jänner 2024 werden die Förderungen aller Voraussicht nach beantragbar sein.

Wirtshausprämie: „Künstliche Aufregung in Twitteria-Blase“

Den Shitstorm rund um die „Wirtshausprämie“, die nicht nur das Satire-Medium „Tagespresse“ im Vorfeld aufs Korn genommen hat, sieht Landeshauptfrau Mikl-Leitner als „künstliche Aufregung in der Twitteria-Blase“. „Ich halte das für grotesk, weil es sich um eine Maßnahme handelt, die von allen Parteien - schwarz, blau, rot und grün - unterstützt und mitgetragen worden ist.“ Auch Landes-Vize Udo Landbauer (FPÖ), der sogar wegen einer „Tagespresse“-Aktion in der Sache bis dato nicht erfolgreich vor Gericht zog, meinte: „Auch wenn sich viele in bestimmten Kreisen darüber lustig gemacht haben, kann ich Ihnen sagen, dass uns das Kulturerbe Wirtshaus am Herzen liegt. Wir stehen zur heimischen Gastronomie und wissen, das sie für uns leistet.“