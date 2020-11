Während zehn Gemeinden in der Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg über Bildungsräume verfügen, hat die elfte einen ganzen Campus zur Verfügung. Wie es dazu kam, dass das Zellerndorfer Bildungsteam ein halbes Schulgebäude nutzen kann, erzählt Bildungsgemeinderat Karl Reilinger: „Zuerst ist das belächelt worden“, erinnert er sich an die Anfänge des Bildungscampus.

Die Weichen wurden bereits unter Bürgermeister Karl Schwayer gestellt. Volks- und Mittelschüler übersiedelten in einen neuen Trakt. So war der alte Teil des Schulgebäudes, der in den 1950er-Jahren erbaut wurde, frei für die Bildungsträger der Gemeinde. Bücherei, Bildungs- und Heimatwerk, Musikschule, Bacher-Runde und die Gesunde Gemeinde finden nun Heimat im Campus.

„Bildung ist sehr wichtig, sie trägt zu einem qualitätsvollen Umgang miteinander bei.“ Zellerndorfs Bildungs-gemeinderat Karl Reilinger

„Die Leader-Region hat die Ausstattung hier sehr gefördert“, ist Reilinger dankbar, dass es das Projekt der Bildungsräume gibt. Akustikdecke, Beamer, Leinwand, Tonanlage, Möbel: „Wir haben in diesen Raum um die 40.000 Euro investiert.“ Etwa 70 Prozent davon wurden über das Leader-Förderprogramm finanziert. Der Vortragsraum war in den Zeiten vor der Pandemie jeden Abend ausgebucht – auch mit Sport-Kursen. Warum? „Weil auch unser Turnsaal voll ausgelastet ist“, erklärt Reilinger.

„Zur Bildung gehören für mich auch soziale Kontakte, die Gemeinschaft und, dass man den Körper auspowert“, ergänzt Anna Dworzak, die sich federführend bei der Gesunden Gemeinde engagiert. Der Kontakt sei vor allem für jene, die neu in der Gemeinde sind, wichtig.

„Mit der Gesunden Gemeinde sind wir jetzt im dritten Jahr. Das Angebot wird sehr gut angenommen“, freut sich Reilinger. Die Nachfrage nach Bildung sei jedenfalls groß, ortet der Bildungsgemeinderat.

Sandra Frank Vor dem 2. Lockdown war in der Zellerndorfer Bücherei noch einiges los: Susanne Tröthan (Mitte) vom Büchereiteam freute sich über den Besuch von Karl Reilinger und Anna Dworzak(v.r.), während Sabine Graf mit Töchterchen Rosa ein Buch aussuchte.

Immer wieder gibt es Ausstellungen zu bewundern, „Reste“ aus dem Jubiläumsjahr 2019 – 30 Jahre „Nein“ zum Atommüllendlager, 30 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs und 40 Jahre Musikschule – finden sich auf Schautafeln im Stiegenhaus.

Ein großes Projekt, das aufgrund der Coronakrise auf das nächste Jahr verschoben werden musste, ist ein Umweltmonat. Dazu waren Workshops, Experimente, eine Ausstellung und Vorträge samt Regionalmarkt am Bildungscampus geplant.

„Wir sind schon stolz, dass wir so viel Raum für Bildung zur Verfügung haben“, sagt Reilinger, dem wichtig ist: „Ohne Gemeinde gäb’s das alles nicht. Die Bildung hat einen hohen Stellenwert bei unserem Bürgermeister Markus Baier.“ Dafür ist auch Dworzak dankbar, der besonders gefällt, dass im Bildungsteam zwar unterschiedliche Zugänge aufeinandertreffen, aber „jeder voll dahinter steht, und das in seiner Freizeit“.

Die verschiedenen Köpfe, neben Dworzak und Reilinger sind das Erwin Mayer und Christina Scharinger, würden einander sehr gut ergänzen. Den Antrieb des Teams bringt Reilinger auf den Punkt: „Bildung trägt zu einem qualitätsvollen Umgang miteinander bei.“

Auch wenn der Bildungscampus gut ausgelastet ist, dem Team sind Inputs wichtig: „Wenn jemand neue Ideen hat, dann kann er sich gerne bei uns melden. Wir sind für alles offen“, betont Dworzak.

Als nächste Veranstaltung am Bildungscampus war die Übertragung der Montagsakademie geplant. Hier werden Vorträge der Karl-Franzens-Universität Graz in die Bildungsräume der Leader-Region übertragen. Die Vorlesung (9.11.) findet satt, die Teilnehmer werden ihr aber in den eigenen vier Wänden via Live-Stream zuhören. Das Thema: Wo fordert der medizinische Fortschritt das Recht heraus?