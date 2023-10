22. Hospizenquete: Thema Demenz stand im Mittelpunkt

„Mit der zunehmenden Lebenserwartung der Gesellschaft wird auch das Thema Demenz in den unterschiedlichen Formen zu einer zunehmenden Herausforderung“, betont Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Sie nahm ebenfalls an der 22. Hospizenquete des Landesverbands Hospiz NÖ mit dem Themenschwerpunkt Demenz im Landhaus in St. Pölten teil. Die Veranstaltung diene vor allem dem Austausch und Wissenstransfer. Laut der Landesrätin sind die jährlichen Enqueten auch aufgrund ihrer zahlreichen inhaltlichen Programmpunkte bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hospiz- und Palliativbereichs sehr beliebt.

Laut dem Welt-Alzheimer-Report 2022 und Schätzungen der WHO seien weltweit rund 55 Millionen Menschen von Demenz betroffen. Demenz zeichnet sich unter anderem durch lange Krankheitsverläufe aus. Diese können mitunter über zehn Jahre dauern und unterscheiden sich deshalb auf den ersten Blick von denjenigen Erkrankungen, die für Hospiz und Palliative Care üblicherweise in Frage kommen. „Die multiprofessionelle Begleitung und Behandlung von Menschen, die an Demenz erkrankt sind, verlangt Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Für Menschen mit Demenz ist es schwierig, Zugang zu spezialisierter Hospizbetreuung und Palliativversorgung zu bekommen“, weiß Barbara Schwarz, Präsidentin Hospiz Österreich.

Den Grund darin sehen die Hospizexpertinnen „an der Grundhaltung der in der spezialisierten Hospiz- und Palliativversorgung tätigen Personen“. „Menschen mit einer Demenzerkrankung werden in der Regel von Angehörigen oder in stationären Langzeitpflegeeinrichtungen betreut und im ersten Hinsehen unterscheidet sich das Krankheitsbild von idealtypischen Erkrankungen, wie beispielsweise aus dem onkologischen Formenkreis. Aus ethischer und sozialer Perspektive entsteht der Eindruck, dass an Demenz erkrankte Menschen zu wenig Fürsprache erhalten und auch keinen Platz in der Gesellschaft“, erklärt Klaudia Atzmüller, Vorsitzende Landesverband Hospiz NÖ.