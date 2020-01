Wirtschaftsbund will erneut klare Mehrheit einfahren .

Bei der Wirtschaftskammerwahl von 2. bis 4. März in Niederösterreich will sich der Wirtschaftsbund (WB) erneut eine klare Mehrheit sichern. An vorderster Front geht Obmann Wolfgang Ecker ins Rennen, der erstmals für das Amt des Präsidenten der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) kandidiert und in dieser Funktion Sonja Zwazl nachfolgen will. Das Wirtschaftsbund-Team umfasst 1.460 Kandidaten.