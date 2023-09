Lange Forderung umgesetzt: Ab heute gilt die Herkunfts-Kennzeichnung

Ab heute muss bei Schnitzel, Käse und Spiegelei in Kantinen klar ersichtlich sein, woher sie stammen. Die verpflichtenden Angaben treffen beispielsweise Kantinen in Schulen, Kindergärten, Universitäten, Pflegeheimen oder Betrieben, wie die NÖN bereits berichtet hat.

So eine Kennzeichnung von Fleisch, Milch und Eiern wird schon lange gefordert, auch vom Bauernbund: „Davon profitieren nicht nur die Bäuerinnen und Bauern, sondern die gesamte Gesellschaft“, sagt Georg Strasser, Bauernbund-Präsident. Auch Stephan Pernkopf, Landeshauptfrau Stellvertreter und NÖ Bauernbund-Chef betont die Relevanz der neuen Verordnung: „Nur so hat die heimische Landwirtschaft eine Chance“, sagt er. Diese würden die besten Lebensmittel mit dem kleinsten ökologischen Fußabdruck produzieren, so Pernkopf. Er will zudem die Herkunftskennzeichnung europaweit ausbauen.

Vertrauen schaffen

Zwei Drittel der außer Haus verzehrten Speisen werden in Kantinen gegessen. Das sind insgesamt über zwei Millionen Mahlzeiten täglich. Die Gründerin des Vereins Land schafft Leben, Maria Fanninger meint, „Die verpflichtende Herkunftskennzeichnung wird bei einigen zu einem bösen Erwachen führen, denn viele gehen davon aus, dass die Lebensmittel in Kantinen ohnehin aus Österreich kommen.“ Mit der Herkunftskennzeichnung werde jedoch Licht ins Dunkel gebracht, und das sei gut so, betont sie und ergänzt: „Ich für meinen Teil will wissen, ob ich einen Salat mit polnischen Putenstreifen esse oder mit österreichischen, denn bei uns wird die Pute deutlich besser gehalten als in vielen anderen Ländern.“

Auch von Seiten der Kantinen bestehe ein großes Interesse an einer durchgehenden Kennzeichnung, sagt Strasser und erläutert: „Transparenz schafft schließlich Vertrauen.“ Durch Kontrollen in den Kaninen soll die Kennzeichnung gewährleistet werden.

Kontrollen in Kantinen und Überprüfung der Nachweise in Gastronomie

Verschärft werden auch die Vorgaben für Gastronomiebetriebe, diese sind nämlich von der Kennzeichnungspflicht ausgenommen. Bei freiwilligen Angaben der Herkunft muss ab jetzt ein verpflichtender Nachweis erfolgen. „Sollte im Gasthaus etwa zur Gans’l-Saison österreichische Weidegans angeboten werden, dann muss das auch nachweislich und kontrollierbar der Fall sein“, erklärt Strasser.

Auch Hannes Royer, Gründer des Vereins Land schafft Leben, sieht in der Kennzeichnungspflicht für Großküchen einen Weichensteller für die Gastronomie. Die Herkunftskennzeichnung werde für eine Sensibilisierung der Konsumentinnen und Konsumenten sorgen und damit den Weg für eine Herkunftskennzeichnungspflicht in der Gastronomie ebnen: „Denn je öfter die Herkunft angegeben ist, desto öfter wird es den Menschen auffallen, wenn im Gasthaus dann plötzlich nicht dabeisteht, wo Fleisch, Milch und Eier herkommen. Viele werden es schlichtweg nicht mehr akzeptieren, ihr Geld für Essen auszugeben, von dem sie nicht einmal wissen, wo es herkommt und wie es produziert worden ist“, sagt er.

Er fordert, auf Lebensmittel aus Österreich zu setzen: „Das Mehr an Transparenz muss auch ein Mehr an Wertschöpfung auf den Höfen bringen. Wir Bäuerinnen und Bauern können liefern. Heimische Qualität hat ihren Preis und die Nachfrage bestimmt letztlich über das Angebot. Geben wir unserer Landwirtschaft den Vorzug“, so der Bauernbund-Präsident.