„Rassistisch“: NGO kritisiert Einschränkung der neuen Teuerungshilfe

85 Millionen Euro nimmt das Land für den neuen NÖ-Wohn- und Heizkostenzuschuss in die Hand. Gestern wurden die Eckpunkte der neuen Einmalzahlung präsentiert: Sie soll an Haushalte gehen, die maximal 100.000 Euro Einkommen haben. Beantragen können sie nur österreichische Staatsbürger und solchen gleichgestellte Bürgerinnen und Bürger, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Drittstaatenangehörige haben kein Recht auf die Anti-Teuerungshilfe. Landes-Vize Udo Landbauer (FPÖ) ergänzte, dass Asylwerberinnen und -werber sowie Inhaftierte den Bonus ebenfalls nicht bekommen würden.

Laut der Organisation SOS Mitmensch werden damit rund fünf Prozent der in Niederösterreich wohnhaften Bevölkerung von der Förderung ausgeschlossen. Während etwa in Vorarlberg oder Wien alle Menschen mit Hauptwohnsitz Anspruch auf den neuen Energiebonus hätten, sei von ÖVP und FPÖ in Niederösterreich 'eine rassistische Konstruktion' gewählt worden, die soziale Ungleichheit fördere und verstärke, kritisiert die Menschenrechtsorganisation. Der Sprecher der Organisation, Alexander Pollak, ruft die Politik dazu auf, Teuerungshilfen so auszugestalten, dass allen hier lebenden Menschen, die Unterstützungsbedarf haben, geholfen werde.

VPNÖ sieht „unsachliche Vorwürfe“

VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner wirft der Menschenrechtsorganisation nun „unsachliche Vorwürfe vor“. Er betont, dass Förderungen von Bund, Ländern und Gemeinden häufig an die Staatsbürgerschaft bzw. Gleichgestellte gekoppelt sind. Als Beispiele nennt er die Wiener Wohnbeihilfe oder den Kärntner Familienzuschuss. „Das heißt, Regelungen die in den SPÖ-geführten Ländern Wien und Kärnten akzeptiert sind, werden in Niederösterreich als rassistisch abgestempelt. Das erinnert stark an die anfängliche Kritik an der Wirtshausprämie, die als faschistisch bezeichnet wurde, bis den üblichen Kritikern langsam gedämmert ist, dass eins-zu-eins die gleiche Regelung unter grüner Regierungsbeteiligung in Tirol vor vier Jahren eingeführt wurde“, meint Ebner.

Kritik an dem von Mikl-Leitner und Landbauer präsentierten Bonus kommt auch von den Grünen. Silvia Moser, Sozialsprecherin der Grünen im NÖ Landtag, hielt am Mittwoch in einer Aussendung fest, dass die 85 Millionen Euro für den Zuschuss vom Bund zur Verfügung gestellt werden. Die Ankündigung der schwarz-blauen Landesregierung sei daher "lediglich ein Schmücken mit fremden Federn", eine Umsetzung wäre viel schneller möglich gewesen. Die Grünen forderten eine Novelle der Sozialförderungen. Da die ÖVP die Mietkostenbremse auf Bundesebene blockiert habe, sei der Kreis der Bezieher zu erweitern.

