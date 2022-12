Land will Haftungen übernehmen: FMA prüft Vorschlag im Jänner

Werbung

Anfang August trat die „Kreditinstitute-Immobilien-Finanzierungsmaßnahmen Verordnung“ (KIM-VO) der Finanzmarktaufsicht (FMA) in Kraft. Sie sieht strengere Regeln bei der Vergabe von Wohnbau-Krediten vor. Unter anderem, dass die Kreditnehmerin oder der Kreditnehmer zumindest 20 Prozent an Eigenmitteln beisteuern kann, die Kreditrate nicht höher ist als 40 Prozent des Haushaltseinkommens und die Laufzeit nicht länger als 35 Jahre beträgt.

Der Effekt: Das Kreditgeschäft der Banken brach um 20 bis 30 Prozent ein, weil viele Jung-Familien diese Kriterien nicht mehr erfüllen können. Das Land Niederösterreich kündigte deshalb im Oktober ein Maßnahmenpaket an - mit dem Ziel, dass sich vor allem Jungfamilien auch in Zukunft die Errichtung oder den Kauf eines Eigenheims leisten können. Der Plan ist, dass neben der Verlängerung der Darlehenslaufzeit von 27,5 auf 34,5 Jahre das Land NÖ für bis zu 5 Prozent der Eigenmittel die Haftung übernimmt - die Eigenkapitalquote, die Kreditnehmer aufbringen müssen, wird so auf 15 Prozent reduziert. Insgesamt rechnet man beim Land damit, dass dadurch etwa 100 Millionen Euro pro Jahr an Haftungsübernahmen notwendig sein werden.

Voraussetzung für die Umsetzung der bereits beschlossenen Maßnahme ist aber, dass die Landeshaftungen von der Finanzmarktaufsicht anerkannt werden. Noch fehlt dafür aber das "Grüne Licht". Nun kündigte die FMA aber noch für den Jänner die Prüfung des Vorschlags aus Niederösterreich an.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zeigt sich darüber erfreut: „Es braucht am Ende praxistaugliche Lösungen, damit junge Menschen auch weiterhin eine Chance auf das eigene Heim haben“, Gerade in Niederösterreich hat das Eigenheim einen besonderen Stellenwert: 70 Prozent unserer Landsleute leben in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus. "Damit sind wir auf Platz zwei im Bundesländer-Ranking. Eigentum schafft Werte und die Möglichkeit, diese Werte auch an die nächste Generation weiterzugeben“, betont Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger.

Finanzminister schlägt weitere Erleichterung vor

Positiv blickt Finanzminister Magnus Brunner der Entscheidung der FMA entgegen: "Ich bin zuversichtlich und gehe davon aus, dass die FMA im neuen Jahr Verbesserungen bei der Kreditvergabe umsetzt. Denn die verschärften Bedingungen bei der Kreditvergabe führen dazu, dass zahlreiche Menschen aufgrund der KIM-Verordnung keine Kredite mehr bekommen". Brunner schlägt zusätzlich vor, dass beim Kauf des ersten Eigenheims die Grunderwerbsteuer gestrichen oder zumindest deutlich reduziert wird: "Denn ich bin überzeugt, dass die Menschen die Möglichkeit haben sollen, in ihren eigenen vier Wänden leben zu können."