Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger (VP) und NÖ-Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl unterstrichen heute Vormittag noch einmal die im Frühjahr präsentierten Säulen der blau-gelben Wohnbaustrategie: Der Regionsbonus und die Ortskernförderung. Die Stärkung des ländlichen Raumes ist es, was das Ziel des sogenannten Regionsbonus ist. Wer in einer Abwanderungsgemeinde ein Haus neu baut oder eines saniert, der bekommt, berechnet nach einem speziellen Schlüssel, bis zu 6.000 Euro Förderung vom Land NÖ.

Als Indikator für die Berechnung dieses Schlüssels gilt die Bevölkerungsentwicklung von 2008 bis 2018: Liegt die Abwanderung aus der Region bei 2,5 bis 4,9 Prozent, gibt es diesen Bonus in Höhe von bis zu 3.000 Euro. Davon würden laut Eichtinger 67 Gemeinden in Niederösterreich profitieren. Liegt das Ausmaß der Abwanderung bei über fünf Prozent, dann sind es bis zu 6.000 Euro. Hier seien laut Eichtinger bis zu 81 Gemeinden betroffen.

Zusätzlich bis zu 6.000 Euro möglich

Zusätzlich gibt es seit 1. Oktober auch die Ortskernförderung, für die es noch einmal bis zu 6.000 Euro gibt. Hier geht es um Sanierung oder Neubau in einem Ortskern. Als Ortskern wird alles definiert, was bis zum Jahr 1960 „historisch gewachsen ist“, sagt Gemeindebund-Präsident Riedl.

Weitere Fördermöglichkeiten

Eine Jungfamilie mit einem Kind, die in einem Ortskern ein Haus baut oder saniert, kann laut Eichtinger so bis zu 19.000 Euro mehr an Förderungen des Landes lukrieren – denn das Förderdarlehen für Jungfamilien wurde im Rahmen der blau-gelben Wohnbaustrategie von 5.000 auf 10.000 Euro angehoben, und für das erste Kind können 2.000 Euro an Förderung abgeholt werden. Wie erwähnt handelt es sich bei den Förderungen um Darlehen mit einem garantierten Zinssatz von einem Prozent auf eine Laufzeit von 27,5 Jahre.

Mehr Infos unter www.noe-wohnbau.at/wohnbaufoerderung