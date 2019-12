Im Rahmen der blau-gelben Wohnbaustrategie wird auch das seit 2006 geförderte Konzept „Betreutes Wohnen“ neu strukturiert. Künftig können Interessierte aus zwei neuen Modelle dieser Wohnform wählen: dem „Begleiteten Wohnen“ und dem „Barrierefreien Wohnen“. Im Mittelpunkt stehe, dass für alle Niederösterreicher ein selbständiges Wohnen bis ins Hohe alter ermöglicht werden solle. „Wir wissen, dass das Zuhause für viele der wichtigste Platz auf der Welt ist, den niemand aufgeben möchte, schon gar nicht im hohen Alter“, betont Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Aus diesem Grund ist es unser Ziel in Niederösterreich, ein erfülltes Leben in der gewohnten Umgebung so lange wie möglich zu unterstützen.“

Neu: Barrierefreies und Begleitetes Wohnen

Grundsätzlich sind geförderte Wohneinheiten alten- und behindertengerecht und Mietwohnungen. Die zwischen 45 und 65 Quadratmetergroßen Wohnungen liegen zentral im Ort und sind mit Notrufsystemen ausgestattet. Neben diesen baulichen Merkmalen zeichnet sich das „Begleitete Wohnen“ durch ein zusätzliches Grundbetreuungspaket aus. Die Bewohner der Wohnungen führen dabei eigenständig ihren Haushalt, werden aber bei gewissen von ihnen Gewünschten Leistungen wie Amtswegen oder kleinen Reparaturen unterstützt. Doch Beratungen in Pflege-Fragen, Organisationen von Diensten wie Frisör oder Essen auf Reden seien dadurch abgedeckt. Dieses Paket wird durch die Gemeinde oder andere Trägerorganisationen organisiert. „Erstmals geben wir einen Zuschuss für die Kosten der Betreuungspakete, abhängig vom Einkommen“, teilt Landesrat Martin Eichtinger mit. Bisher konnten einkommensschwache Bewohner nur um Wohnzuschuss ansuchen.

Das zweite Modell „Barrierefreies Wohnen“ sichere laut den Landesräten die Mobilität im eigenen Zuhause. Eine Betreuung der Bewohner ist dabei nicht zwingend vorgesehen. Wobei beim „Betreuten Wohnen“ Gemeinschaftsräume und gemeinsame Aktivitäten angeboten werden, sicher die barrierefreie Wohnform lediglich eine passende Wohnsituation.

Teschl-Hofmeister: „Neue Modelle sind Lückenschluss“

Seit 2006 wurden 6.500 Wohneinheiten mit Hilfe einer Fördersumme von über 700 Millionen Euro des Landes Niederösterreich verwirklicht. Diese Wohnformen würden für Landesrätin Teschl-Hofmeister vor allem aufgrund der demographischen Entwicklung im Land immer mehr an Wichtigkeit gewinnen. Auch Kooperationen mit Betreuungszentren wie gemeinsames Essen sind geplant, um Betroffene für einen späteren möglichen Umzug von einer eigenen Wohneinheit in ein Zentrum zu erleichtern.

Die neuen Richtlinien für „Betreutes und Barrierefreies Wohnen“ traten ab 1. Oktober in Kraft. Zwar durchläuft das Projekt nun eine sechsmonatige Übergangszeit, in der bewilligte Projekte fertiggestellt werden, dennoch werden ab sofort nur noch neue Projekte geplant.