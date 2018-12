„Eine Soforthilfe wäre die Senkung der Mehrwertsteuer auf Mieten auf 0 Prozent. So würden sich die Niederösterreicher rund eine Monatsmiete ersparen.“ Eine Studentin, die in etwa 800 Euro pro Monat zur Verfügung hat und eine Miete von 373,66 Euro zu berappen hat würde sich so etwa eine Monatsmiete sparen.

Auch die Einführung eines Universalmietrechts würde eine weitere Senkung der Mieten um 15 Prozent zur Folge haben. Das Konzept der SPÖ dazu liegt beschlussreif im Parlament und beinhaltet ein System der Mietpreisgestaltung mit nachvollziehbaren Zu- und Abschlägen. Zudem sei gesetzlich zu gewährleisten, dass die Maklergebühren künftig vom Vermieter getragen werden.

Stellschrauben für leistbares Wohnen drehen



LHStv. Schnabl möchte auch in Niederösterreich dazu beitragen, dass miteinander an Stellschrauben gedreht wird, die ebenso eine massive Senkung der Mietpreise zur Folge haben: „Baurecht, Wohnbauförderung und Raumordnung müssen gesamtheitlich betrachtet werden und künftig in sinnvoller Weise zusammenwirken. Ein funktionierendes Gesamtsystem ist notwendig, um die Niederösterreicher nachhaltig zu entlasten.“ Im Bereich des Baurechts habe Schnabl eine Arbeitsgruppe geschaffen, die intensiv Entlastungsmöglichkeiten diskutiert und bereits in Bälde ein Konzept präsentieren wird, das leistbares Wohnen ein Stück näherbringt.

Wien als Vorbild

Als eines der Vorbilder könnte Wien dienen, das sich selbst in der Hochphase des Neoliberalismus den gemeinnützigen Wohnbau erhalten hat. Dort sind die Mieten begrenzt und die Verträge unbefristet. Das dämpft auch die Mietpreise am freien Markt. Dem Problem von Bodenspekulationen wirke man nun entgegen, weiß Schnabl: „Ohne Intervention gäbe es vorwiegend Luxus-Eigentum, aber keine leistbaren Mietpreise mehr. Wien hat daher den Weg einer neuen Bauordnung gewählt, die zwei Drittel des Baulandes künftig für den geförderten Wohnbau reserviert – in der Widmungskategorie „geförderter Wohnbau“ wird dies vorgeschrieben. Das heißt: In zwei Drittel der neuen Wohnungen gilt eine Mietgrenze von fünf Euro netto, sowie ein Verbot von Befristungen und Maklergebühren.“