Wie die NÖ Politik das Wohnen leistbarer machen will

Werbung

Grundstücks- und Mietpreise gehen nach oben, die Vergabekriterien für Kredite wurden im August verschärft und die drohende Klimakatastrophe macht ein Umdenken beim Flächenverbrauch erforderlich: Das sind nur drei der zahlreichen Herausforderungen im Bereich Wohnen. Entsprechend viel Aufmerksamkeit widmen die Parteien dem Thema wenige Monate vor der Landtagswahl.

Vergangene Woche präsentierte die SPÖ das seit Wochen angekündigte Wohnbauprogramm, das sie in der kommenden Landtagssitzung einbringen will. Die FPÖ forderte in der vergangenen Sitzung bereits die Einführung eines Österreicher-Bonus bei der Vergabe von geförderten Wohnungen.

Franz Schnabl ist für die Prüfung der allgemeinen Wohnbeihilfe. Foto: SPÖ NÖ

Die Sozialdemokraten sprechen sich in ihrem Programm für die Vergünstigung von Grund und Boden aus – etwa durch die Ausweitung der Baurechtsaktion. Wie die FPÖ wollen sie zudem die Einführung einer allgemeinen Wohnbeihilfe prüfen. Aktuell erhalten in NÖ nur jene finanzielle Unterstützung, die in durch Wohnbaugelder finanzierten Bauten leben.

Die ÖVP spricht sich gegen die Ausweitung auf privat vermietete Wohnungen aus. „Das würde einen Mitnahmeeffekt hervorrufen und somit die Mietpreise im freifinanzierten Wohnbereich in die Höhe treiben“, entgegnet Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP). Er betont, dass es künftig aber eine erhöhte Einkommensgrenze für die Wohnbeihilfe gebe.

Die ÖVP, die in der aktuellen Legislaturperiode ihre „blau-gelbe Wohnbaustrategie“ verfolgte, legt den Fokus darauf, Eigentum leistbarer zu machen. „Das ist die beste Altersvorsorge. Eigentum schafft Werte und die Möglichkeit, diese Werte auch an die nächste Generation weiterzugeben“, sagt Eichtinger.

Martin Eichtinger will Eigentum leistbarer machen. Foto: NLK

In der jüngsten Landesregierungssitzung wurde die Laufzeit der Wohnbaudarlehen von 27,5 auf 34,5 Jahre verlängert. So seien laut dem Landesrat alle Vorbereitungen für die von der ÖVP angekündigte Haftungsübernahme von fünf Prozent beim ersten Eigentumserwerb „auf Schiene“.

Damit reduziere das Land die von der FMA verschärfte Eigenmittel-Quote von 20 auf 15 Prozent. „Die nächsten Schritte sind von der FMA zu setzen“, so Eichtinger. In der Periode seit 2018 sieht er den Ortskernbonus oder Begrünungsaktionen im Wohnbau als Erfolge.