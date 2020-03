Die Corona-Krise bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich. Durch Job-Verlust oder Umsatz-Ausfälle werden auch die monatlichen Kosten für das Wohnen in dieser Zeit für einige Niederösterreicher zur Belastung. Das Land kündigte daher an, die Unterstützung beim Wohnzuschuss zu erweitern. 4 Millionen Euro werden zusätzlich zur Verfügung gestellt. Das hat die Landesregierung in ihrer heutigen Sitzung beschlossen.

„In Niederösterreich helfen wir rasch und unbürokratisch. Denn unser Ziel ist es, dass alle Menschen in Niederösterreich leistbar wohnen können. Das gilt besonders in herausfordernden Zeiten. Deshalb stellen wir zusätzliche 4 Millionen Euro zur Verfügung, um das bisherige Wohnzuschuss-Paket im geförderten Wohnbau zu erweitern und das Budget für die rasche Hilfe aufzustocken", sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Bisher war eine Änderung des Antrages auf Wohnzuschuss erst bei einer Einkommenseinbuße von 30 Prozent möglich. „Wir senken diese Einkommenseinbuße auf 10 Prozent herab. Damit wollen wir jenen Menschen helfen, die aufgrund der aktuellen Situation besondere Probleme mit den Wohnkosten haben“, führt Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger weiter aus. Das gilt auch für Menschen, die bisher noch keinen Wohnzuschuss bezogen haben. Gibt es Einkommenseinbußen, kann ein Neuantrag gestellt werden.

Selbstständige können erstmals Wohnzuschuss beantragen

Zudem können erstmals auch Selbstständige auf Basis der aktuellen Einkommenssituation den Wohnzuschuss des Landes beziehen: „Einkommenseinbußen von Selbstständigen werden in einer einfachen Form berücksichtigt, etwa durch die Vorlage eines Antrages um Unterstützung nach Rechtsgrundlagen in Zusammenhang mit der COVID-19 Epidemie“, erklärt Landesrat Eichtinger.

Aufgrund dieses Angebotes „rechnen wir mit etwa 3.000 zusätzlichen Anträgen. Im Normalbetrieb sind es etwa 30.000 Anträge jährlich", sagt Helmut Frank, Leiter der Abteilung Wohnbauförderung des Landes Niederösterreich.

Die durchschnittliche Höhe des Wohnzuschusses belaufe sich auf rund 1.700 Euro pro Haushalt jährlich. Die neue Förderung betreffend Wohnzuschuss ist bis 31. Dezember 2020 befristet.

Wohnbauförderungsdarlehen kannpausiert werden

Eine Erleichterung für die Niederösterreicher will das Land auch bei den Wohnbauförderungsdarlehen bieten. „Wir wollen die Kreditrückzahlungen erleichtern, um eine zusätzliche Belastung für die Menschen weiter zu verringern. Die Rückzahlung der Wohnbauförderungsdarlehen kann bis zu sechs Monate pausiert werden“, so Mikl-Leitner und Eichtinger. „Bei Zahlungsschwierigkeiten aufgrund der derzeitigen Situation wird die aktuelle Halbjahresfälligkeit des Wohnbauförderungsdarlehen unbürokratisch gestundet“, so Helmut Frank.

Anträge auf Stundung können unter wohnbau@noel.gv.at oder per Fax an 02742/9005 - 14030 gestellt werden.

Weitere Infos gibt es unter www.noe-wohnbau.at oder bei der NÖ-Wohnbau-Hotline 02742/22133.