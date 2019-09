Den Wahlabend wird er in Wien verbringen. Seine Stimme gab Niederösterreichs ÖVP-Spitzenkandidat für die heutige Nationalratswahl, Wolfgang Sobotka, aber daheim ab, in Waidhofen an der Ybbs.

Und zwar schon am frühen Morgen. Denn gleich danach stand noch ein ganz anderer Programmpunkt am Terminplan des gebürtigen Waidhofners: das Hochamt zum heutigen Michaelisonntag, in der Basilika am Sonntagberg.

