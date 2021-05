Sechs Wölfe wurden 2021 bereits in Niederösterreich gesichtet. In Gutenbrunn (Zwettl) gibt es sogar ein neues Paar und das Rudel in Allentsteig ist auch noch da. Die Wolfpopulation in Österreich wird immer größer und das lasse sich auch nicht verhindern, meint WWF-Wolfsexperte Christian Pichler. Deswegen müsse sich der Mensch und vor allem die Bauern überlegen, wie sie mit dem Raubtier leben können.

27 Wölfe wurden heuer in Österreich gesichtet, sechs in Niederösterreich. Usercontent, Ralph Frank

Wichtig sei laut WWF die Wiederbelebung des traditionellen Hirtenwesens. Der niederösterreichische Landwirt und Gründer des Vereins "Hirtenkultur" Stefan Knöpfer dazu: "Behirtung schützt Nutztiere vor Krankheiten, Unwetter oder Steinschlag. Das sind sehr viel häufigere Todesursachen als Wölfe." Außerdem würde es durch eine gelenkte Bewirtschaftung von Weiden oder Almen zu weniger Bodenerosion kommen und die Biodiversität gestärkt werden.

"Herdenschutz ist alternativlos"

Kontraproduktiv seien hingegen die ständigen Rufe nach Abschüssen: "Am strenge Schutzstatus wird sich nichts ändern. Wölfe aus umliegenden Ländern werden immer wieder durch Österreich streifen. Herdenschutz ist alternativlos und Behirtung bringt viele Vorteile", ist der Landwirt überzeugt.

Der Niederösterreicher Stefan Knöpfer war in Europa unterwegs um herauszufinden, wie er seine Tiere vor Räubern schützen kann. Usercontent, Verein Hirtenkultur

Knöpfer hat sich in verschiedenen Ländern Osteuropas angeschaut, wie dort mit Bär, Lux und eben Wolf umgegangen wird: "Was wir versuchen neu zu erfinden haben sie dort nie verlernt, den Umgang mit großen Beutegreifern".

Herdenschutz mit Hirte und Hund

Will Österreich mehr Hirten, brauche es aber auch eine bessere Bezahlung und Infrastruktur, so Pichler vom WWF. Neben mehr Hirten fordert der WWF auch mehr Ausbildung für Hirtenhunde. Herbert Strolz, Schäfer in Vorarlberg ergänzt, es gäbe sogar schon Herdenschutz-Esel und sogar -Lamas.

Um das umzusetzen will der WWF auch mehr Informationen über Herdenschutz für Bauern. Das soll mit stärkeren Förderungen für Schutzmaßnahmen und einem unbürokratischen Ausgleich im Schadensfall bei fachgerecht geschützten Herden einhergehen. Die Politik solle auch Fördertöpfe der Europäischen Union deutlich stärker als bisher ausschöpfen.

Die Wiederbelebung des traditionellen Hirtenwesens sei gut für Tiere und Umwelt, meint der WWF. Usercontent, Max Rossberg/EWS

"Gibt es fachgerechten Herdenschutz, meiden Wölfe Weidetiere von Beginn an und konzentrieren sich auf ihre Rolle als eine Art Gesundheitspolizei des Waldes", sagt der Biologe Pichler, "Für ein gutes Miteinander braucht es mehr Herdenschutz und eine Wiederbelebung des traditionellen Hirtenwesens. Das würde sich doppelt und dreifach rentieren."

Zugleich benötige es ein besseres Monitoring und schärferes Vorgehen gegen kriminelle Abschüsse von Wölfen. Denn vermutlich verursachten illegale Tötungen im Vorjahr einen Rückgang auf maximal 40 Wölfe und nur noch ein Rudel in Österreich.