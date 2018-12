Die gute Nachricht zuerst: Wir Menschen werden immer älter. Die weniger gute. Die Pflege und Betreuung von älteren Personen wird in Zukunft eine noch größere Herausforderung als bisher.

Mehreren Studien zufolge wird die Zahl der Über-85-Jährigen exponentiell ansteigen. Im Jahr 2050 werden um bis zu dreieinhalb Mal mehr Menschen dieses stolze Alter überschritten haben als heute (siehe Grafik). Waren 1970 noch weniger als 100.000 Menschen älter als 85, werden es 2050 über 600.000 sein. Schon jetzt stellt die Pflege von Angehörigen für viele Familien eine große Herausforderung dar. Durch kleinere Haushalte gibt es in den Familien immer weniger Pflegepotenzial.

Antworten auf diese Zukunftsfragen sucht jetzt auch die Bundesregierung. In der Vorwoche wurde der Masterplan „Pflege“ vorgestellt, der bis Ende 2019 ausgearbeitet werden soll. Damit soll das System nachhaltig abgesichert werden. Vor allem finanziell. Schon jetzt geben Bund, Land und Gemeinden gemeinsam österreichweit über vier Milliarden Euro für die Pflege aus. Grundsätzlich will die Regierung, dass die Pflege daheim forciert wird. „46 Prozent aller Pflegegeldempfänger in Österreich werden durch Angehörige gepflegt. 31 Prozent von mobilen Diensten“, weiß Michaela Hinterholzer, Präsidentin vom größten Anbieter der mobilen Pflege, dem NÖ Hilfswerk. Bereits fünf Prozent nützen die 24-Stunden-Betreuung, zwei Prozent sind in teilstationären Heimen untergebracht.

"Es bedarf mehr Pflegekräfte"

„Wir begrüßen, dass man sich seitens des Bundes nun endlich gesamtheitlich dem wichtigen Thema der Pflege und Betreuung annimmt“, betont auch die zuständige Landesrätin Christiane Teschl (ÖVP).

Ähnlich sehen das die Anbieter der mobilen Dienste in Niederösterreich. Welche Punkte ihnen wichtig sind? Auch pflegende Angehörige brauchen mehr Entlastung, Beratung und Möglichkeiten, Pflege und Beruf zu vereinbaren, glaubt die Caritas. Sie will zudem, wie die Volkshilfe, dass das Pflegegeld jährlich valorisiert wird. Darüber hinaus bedarf es mehr Pflegekräften. Bei der Harmonisierung der Leistungen in ganz Österreich, betont die Volkshilfe, dürfe es zu keiner Verschlechterung für NÖ kommen. Und: Das Rote Kreuz wartet auf mehr Details zu den Hausbesuchen, zur laufenden Begleitung von Angehörigen und den Freiwilligen.

Mit der Entwicklung des stationären Pflegebedarfs befasst sich der NÖ Altersalmanach Anfang 2019 wieder. Und: Um die Situation der Generation 60+ wird es im „NÖ Gesundheitsbarometer Alter“, erstellt vom neuen Zentrum für Gerontologie und Gesundheitsforschung an der Karl Landsteiner Uni in Krems, im Herbst gehen.