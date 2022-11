„Urgesteine“ der NÖ Landespolitik ziehen sich zurück

Werbung

Erst nach den Weihnachtsfeiertagen werden die Kandidatenlisten der Parteien für die Landtagswahl am 29. Jänner präsentiert. Dass einige prominente Namen darauf fehlen werden, ist aber schon fix. ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger, sein SPÖ-Pendant Reinhard Hundsmüller, der Zweite Landtagspräsident Karl Moser (ÖVP) und die Dritte Landtagspräsidentin Karin Renner (SPÖ) sind nur einige von ihnen.

In den Klubs von ÖVP und SPÖ sollen Jüngere übernehmen. Klaus Schneeberger (ÖVP) tritt nach 29 Jahren im Landtag und 22 an der Spitze des Klubs nicht mehr zur Wahl an. Er wird sich „ganz seinem Amt als Bürgermeister von Wiener Neustadt“ widmen. Verändert hat sich in 30 Jahren Landespolitik vieles, berichtet der 72-Jährige.

Ganz plakativ zeige das für ihn die Tatsache, dass der Landtag seit 1997 nicht mehr in Wien, sondern in St. Pölten tagt. Auch das „Hierachie-Denken“, das es zu Beginn seiner Zeit gegeben habe, habe er überlebt, meint Schneeberger, der den Kampf um die Handymasten-Steuer und die Einführung des Prinzips „Name vor Partei“ als größte Erfolge sieht.

Karl Moser tritt nach 30 Jahren im Landtag nicht mehr an. Foto: NLK

Im heutigen Palais Niederösterreich, dem früheren NÖ Landhaus, hat auch Karl Moser seine politische Ära begonnen. Wie Schneeberger zählt auch der nunmehrige Zweite Landtagspräsident zu den längst tätigen Abgeordneten. Sein Ziel habe sich aber seit 1993 nicht verändert: „Am wichtigsten war es mir immer, für die Menschen im Bezirk Melk da zu sein und die Anliegen der Gemeinden zu vertreten“, erzählt er.

Reinhard Hundsmüller war seit 2018 Klubobmann der SPÖ. Foto: SPÖ NÖ

Nicht so lange, aber dennoch geprägt hat die Landespolitik SPÖ-Klubobmann Reinhard Hundsmüller . Wie sein Vorgänger als Klubobmann, SPÖ-Abgeordneter Alfredo Rosenmaier , zieht sich Hundsmüller zurück. Mit 66 Jahren sei es Zeit. Eine Rolle gespielt haben dürfte dabei auch Hundsmüllers Krebs-Erkrankung.

Dennoch: „Die vergangenen Jahre haben mir viel Freude bereitet“, sagt er. Sein oberstes Gebot sei es immer gewesen, das Beste für die Menschen zu erreichen. Wie viel Rückhalt er dabei bekam, zeigte sich am Jubel nach seiner „Abschiedsrede“ beim Parteitag im Oktober in Schwechat.

Karin Renner begann ihre landespolitische Karriere 2003. Foto: SPÖ NÖ

Geehrt wurde dort auch Karin Renner , die mit verschiedenen Funktionen seit 2003 zu den längst tätigen Frauen der Landespolitik zählt. „Es war eine wunderbare Aufgabe – sowohl in der Landesregierung als auch als Dritte Landtagspräsidentin“, resümiert die frühere Landeshauptmann-Stellvertreterin der SPÖ, die sich ab Jänner ganz ihrer Familie widmen will.

Mehr Zeit für ihr Privatleben haben dann unter anderem auch die langjährigen Landtagsabgeordneten Gerhard Schödinger , Franz Rennhofer und Martin Michalitsch (alle ÖVP) sowie Gerhard Razborcan (SPÖ) und die frühere WKNÖ-Präsidentin und nunmehrige Bundesrats-Abgeordnete Sonja Zwazl .

Martin Huber wurde nach dem Verbotsgesetz verurteilt. Foto: FPÖ NÖ

Unfreiwillig geht es hingegen für den wilden Abgeordneten Martin Huber zu Ende. Er steht seit einem Gratulations-Facebook-Posting an Hitlers Geburtstag seit 2019 ohne Partei da.

Der frühere FPÖ-Landesgeschäftsführer und -Klubobmann, der „im Herzen immer Freiheitlicher bleiben wird“, wurde aus der FPÖ suspendiert und zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt. „Das Posting war ein Fehler. Aber, wenn man sich die momentane politische Landschaft anschaut, fällt der Rückzug nicht schwer.“

Für die MFG oder eine andere Partei werde er nicht antreten, meint Huber: „Es gab Gespräche, die haben sich aber zerschlagen.“