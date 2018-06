„Mir werden hier Steine in den Weg gelegt“, schnaubt Andreas Kretzl. Seit Jahren kümmert er sich um Veranstaltungen des Naturfreunde Kanu Clubs Ybbs (kurz NFKC). So wie etwa vor zwei Wochen in Zelking, als die Nachwuchsfahrer in ihren Kanus beim österreichischen JG-Cup 16 Tore beim Slalom auf der Melk bewältigen mussten. „Der Wettbewerb war wie immer ein Highlight für die Kids“, meint Kretzl, doch er ist fest davon überzeugt, dass politische Intrigen gegen ihn gesponnen werden.

Aber von vorne: Um eine Slalomübungsstrecke für die Kinder zu schaffen, schloss Kretzl am 25. Juni 2015 einen Pachtvertrag mit dem Land NÖ über einen rund 200 Meter großen Bereich in Zelking an der Melk ab. Jeweils für den Zeitraum von März bis Oktober darf er das Grundstück in Anspruch nehmen, die Slalomtore werden laut Vertrag mit Karabinern eingehängt. Die sogenannten Überspannungen, die an den umliegenden Bäumen befestigt sind und für die Paddelbootvorrichtung bei den Events notwendig sind, ließ Kretzl über die Jahre hängen. „Und deswegen hat sich auch nie jemand beschwert“, erzählt er, „bis jetzt zumindest – dieses Jahr ist das plötzlich ein Riesenproblem.“

Solche Überspannungen montierte Kretzl, damit die Kinder Slalomfahrten auf der Melk üben konnten. Jahrelang blieben sie hängen – jetzt soll er sie nach den Events entfernen. | privat

Es flatterte ein Bescheid in Kretzls Postkasten: Er muss auch die Überspannungen nach dem Event verschwinden lassen. Bei einer Begehung vor Ort wurden dieser und diverse andere „Mängel“ festgehalten. „Der Vertreter des Wilhelmsburger Fischereivereins behaupten zum Beispiel, dass sie wegen meiner Vorrichtungen nicht auswerfen können“, erklärt Kretzl. Zum Verständnis: Das Fischereirecht wurde dort vor zwei Jahren von der Besitzerin aufgelassen, jetzt wurde es an die nächste Generation vererbt. Und die will das Fischerrecht wieder geltend machen. Dabei stören die Überspannungen – wie die Fischer schriftlich die Behörde informierten.

Als Kretzl sah, dass bei der Begehung VP-Ortschef Gerhard Bürg als Zeuge angegeben ist, platzte ihm schlussendlich der Kragen. „Warum war der Bürgermeister dort? Er hat doch für alle da zu sein, das ist nicht fair“, ärgert er sich.

Von Unfairness möchte Bürg hingegen nichts wissen. „Ich wurde lediglich gefragt, ob die Überspannungen das ganze Jahr hängen“, führt er aus, „und da ich jeden Tag mehrmals dort vorbeifahre und sie sehe, kann ich das nur bestätigen. Alles andere wäre gelogen.“ Dass es sich um eine „politische Intrige“ handelt, dementiert der Ortschef ebenso: „Niemand will diese Veranstaltungen vereiteln, es geht um die Vorgehensweise.“

FF-Kommandant wurde laut Kretzl aufgestachelt

Wäre der Behördenschrieb nicht genug gewesen, erhärtete ein Anruf der Bezirkshauptmannschaft eine Woche vor der Veranstaltung Kretzls Vermutung einer Intrige. Für die gesamte Dauer des Bewerbs müssen zwei ausgebildete Rettungssanitäter auf einer Ruderzille für Sicherheit sorgen. Bislang stellte Zille und Besatzung die FF Mannersdorf. So war das auch vertraglich vereinbart. „Und plötzlich wollte der Kommandant das nicht mehr“, glaubt Kretzl, dass jemand den Floriani aufgestachelt hat.

Denn auch nachdem er den Teil des Vertrags ändern ließ, sodass sowohl Zille als auch die Sanitäter privat organisiert werden, beschwerte sich Kommandant Harald Engelmaier erneut bei der BH. Warum er das tat, konnte bis Redaktionsschluss nicht erhoben werden. Er war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Kretzl ist zwar verärgert, lässt sich aber nicht beirren: „Ich habe einen Vertrag! Niemand wird mich abhalten, dass ich dort wieder ein Sportevent organisiere.“