In den niederösterreichischen AHS werden 3.093 Schülerinnen und Schüler zur Matura antreten, in den HTLs 1.563, in den Handelsakademien 923, in Humanberuflichen Schulen 1.425 und in Bildungsanstalten für Elementarpädagogik bzw. Sozialpädagogik 400 Schülerinnen und Schüler.

Mittlerweile ist dies der fünfte Durchgang mit Zentralmatura. Im Vorjahr war vor allem Mathematik für viele, nämlich für rund ein Viertel der Schülerinnen und Schüler, eine große Herausforderung. Grund dafür waren neben schwer verständlichen und zu langen Texten, auch die starren Beurteilungsvorgaben. Nicht zuletzt aufgrund zahlreicher Anregungen aus Niederösterreich wurde nunmehr seitens des Bundesministeriums zugesagt, die Texte verständlicher und die Beurteilung fairer zu gestalten.

Das heißt aber nicht, dass das Niveau der Prüfung darunter leiden wird. „In unseren Schulen haben wir heuer besonders großes Augenmerk daraufgelegt, die Schülerinnen und Schüler auf die Zentralmatura optimal vorzubereiten“, so Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras.

