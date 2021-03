Die Anmeldungen für das nächste Schuljahr befinden sich in den letzten Zügen. Viele der 15.600 Viertklassler haben bereits ihren Platz für die Unterstufe gefunden. Die Verteilung liegt landesweit im Bereich der vergangenen Jahre, sagt Bildungsdirektor Johann Heuras: Rund 40 Prozent der Schüler gehen in ein Gymnasium, 60 Prozent in eine Mittelschule.

In den Städten hat sich diese Verteilung jedoch mittlerweile umgekehrt. Während die Mittelschulen im ländlichen Bereich gefragt sind, gibt es in Ballungsräumen, laut AHS-Direktoren-Vertreterin Isabella Zins, einen „Run“ auf das Gymnasium. Betroffen sei der Raum um Wien. Speziell die Bezirke Gänserndorf, Korneuburg, Mödling, Baden, Wiener Neustadt und Bruck an der Leitha.

Lage wird sich noch verschärfen

Die Gymnasien platzen dort aus allen Nähten. Kritik kommt daran von den NEOS. Der Ausbau sei verschlafen worden: „Die Regierung hat es verabsäumt, für ausreichend Plätze zu sorgen“, meint Landesprecherin Indra Collini. Als Beispiel nennt sie Gänserndorf. Dort soll es heuer 100 Anmeldungen mehr als verfügbare Plätze geben.

Durch Wanderklassen oder Containerlösungen versuche man, das Problem kurzfristig zu lösen, sagt Heuras: „Wir bemühen uns, dass jedes Kind den Platz bekommt, den es möchte.“ In einigen Fällen werden aktuell noch Lösungen gesucht.

Bevölkerungsprognosen zeigen jedoch, dass sich die Lage noch verschärfen wird. Mit Ausnahme des Wald- und Teilen des Mostviertels wird in NÖ bis 2040 ein Anstieg der Zahl der Schulpflichtigen erwartet – besonders in den Bezirken Tulln, Korneuburg und Mödling.

Standort-Suche für drei neue Gymnasien läuft

Das Bildungsministerium will daher bis 2030 rund 30 Projekte an AHS in NÖ umsetzen. An Mittelschulen seien genügend Kapazitäten vorhanden. Neben 22 Standort-Erweiterungen sind fünf neue Standorte geplant. Zwei davon sind schon fix: In Klosterneuburg entsteht eine Privat-AHS. In Tullnerbach eine Expositur des Purkersdorfer Gyms. Für drei weitere Neubauten ist der genaue Ort noch offen. Fix ist aber, dass sie sich nördlich, südlich und südöstlich von Wien befinden sollen. „Wir sind dabei, Gemeinden auszusuchen“, so Heuras. Die Entscheidung soll bis Herbst fallen.

llustration: Doloves/shutterstock.com

Den Weg ebnen, dass langfristig noch mehr Kinder in Gymnasien gehen können, soll das aber nicht. „Studien zufolge eignet sich die AHS für 20 Prozent der Kinder eines Jahrgangs“, sagt Heuras, „die werden nicht so falsch liegen.“ Die falsche Schulwahl erzeuge Druck und Unzufriedenheit bei den Kindern. Anpassen müsse man daher den Auswahlprozess. Anstatt die Verantwortung auf die Volksschullehrer abzuladen – weil nur ins Gym darf, wer maximal ein „Gut“ im Zeugnis hat –, fordert der Bildungsdirektor einen Beobachtungsprozess der Schüler sowie Gespräche zwischen Schulen und Eltern.

Für die NEOS ist der Run auf Gymnasien „ein klarer Auftrag an die Landespolitik.“ Das Angebot an Mittelschulen sei zu wenig vielfältig. Heuras widerspricht: Durch Schwerpunkt-Setzung und pädagogische Maßnahmen sei schon viel gelungen. Sackgasse ist die Schulform, wie er betont, jedenfalls keine: „Fast 50 Prozent der Maturanten waren in der Mittelschule.“