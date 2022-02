Lage, Kultur und Wissenschaft als Chance für NÖ

In den Kasematten in Wiener Neustadt durfte LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP), der die an Corona erkrankte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vertrat, mit Monisha Kaltenborn - ihres Zeichens, erste Teamchefin in der Formel 1 und CEO der „Racing Unleashed Gruppe“ - sowie Stefan Piëch, Aufsichtsrat der Porsche Holding und CEO von „Your Family Entertainment“, begrüßen. Pernkopf betonte bei der Landesstrategie das Miteinander aller Parteien: „Diese Zusammenarbeit war der Landeshauptfrau ebenso wichtig wie die Möglichkeit, dass sich alle Landsleute mitmachen können.“ Die Ergebnisse der Landesstrategie sollen im Herbst präsentiert werden. Davor wird es Ende März aber noch eine fünfte Zukunfts-Diskussion im Stift Melk geben.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf mit Moderatorin Nina Kraft. Foto: NLK Pfeiffer

Nähe zu Wachstumsregionen als Chance

Bei der Diskussion in Wiener Neustadt standen neue Technologien und die Digitalisierung im Fokus. „Niederösterreich hat einen riesen Vorteil, weil es an die Wachstumsregionen im Osten grenzt. Das Land sitzt mitten in der Kreuzung“, nannte Piëch im Gespräch mit den Moderatoren Nina Kraft und Gustav Dressler eine große Chance für neue Arbeitskräfte in der Technologie-Entwicklung für das größte Bundesland. Viele der bedeutenden Technologie-Unternehmen in den USA würden aus den Nachbarländern Österreichs viel mehr Personal rekrutieren als unser Land selbst, so Piëch, der als Produzent und Lizenzhändler qualitativ hochwertige und pädagogisch wertvolle Unterhaltungsprogramme für Kinder und die ganze Familie anbietet. Dazu gehören auch der Free-TV-Sender RiC sowie der Pay-TV-Sender Fix & Foxi.

Piëch betonte in seinem Statement auch die Bedeutung der Kultur und der Wissenschaft in Niederösterreich. Man lebe hier in einer Region, in der schon in der Vergangenheit „viele Dinge erfunden und entwickelt“ worden seien, und die auch in der Gegenwart über „fantastische Einrichtungen mit Weltniveau“ verfüge. Im Blick auf die Zukunft sei vor allem eines wichtig, so Piëch: „Unsere Generation muss die Kreativität der nächsten Generation fördern.“

Von links nach rechts: Landesrat Jochen Danninger, Landesrat Gottfried Waldhäusl, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, die beiden Stargäste Monisha Kaltenborn und Stefan Piëch, LH-Stellvertreter Franz Schnabl, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Landesrat Martin Eichtinger. Foto: NLK Pfeiffer

Digitalisierung eröffnet viele neue Möglichkeiten

Kaltenborn berichtete an dem Abend unter anderem über die Entwicklung der Formel 1 zum „Sport-Entertainment“. Eine der wichtigsten Veränderungen unserer Zeit sei ihrer Meinung nach die Digitalisierung in allen Bereichen, und vor allem das Tempo dabei. „Innovationen, die uns weitergebracht haben, gab es immer. Aber neu ist vor allem die Geschwindigkeit. Insgesamt eröffne die Digitalisierung „viele neue Möglichkeiten“, zeigte sie sich überzeugt.

Die in Indien geborene Monisha Kaltenborn kam als 8-Jährige nach Wien und schloss hier 1995 das Jurastudium ab. Seit 2001 war sie ständiges Mitglied der Geschäftsleitung von Sauber, 2010 wurde sie CEO der Sauber Motorsport AG, ab 2012 war sie die erste Frau als Teamchefin in der Formel 1. 2017 verließ sie Sauber, seit Juli 2019 ist sie CEO der Racing Unleashed Gruppe, die realistische, einem Formel 1-Cockpit nachempfundene Renn-Simulatoren entwickelt und betreibt.