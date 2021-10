Zukunftsforscher: "Gemeinden ohne junge Frauen sind tot"

„Wenn Sie keine jungen Frauen am Land haben, dann sind Sie tot!“, schmetterte der Zukunftsforscher Andreas Reiter in seiner Keynote "Dorf der Zukunft" an rund 800 Gemeindevertreter im Stadtsaal Ybbs. Anlassfall war der 10. Energie- und Umwelt-Gemeindetag, der dort organisiert und geladen von der Energie- und Umweltagentur des Landes (eNu), mit Landes- und EU-Politikvertreter über die Bühne ging. Die Gemeinde-Chefs, Umwelträte und Energiebeauftragten tauschten sich in Workshops über Best Practices der Klima- und Energiewende aus, begutachteten e-Vehikel und klimafitte Dienstleistungen von Firmenausstellern und wurden in den Kreis der "Energie-Vorbildgemeinden" (e5-Gemeinden) erhoben bzw. für weiterführende Leistungen prämiert.

NÖ im Klimaschutz "Vorbild für Österreich und Europa"

„Wir sind Vorbild in Österreich, Europa und darüber hinaus", lobte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den Vorsprung Niederösterreichs in Sachen Klimaschutz und Energiewende. Niederösterreich habe es als erstes Bundesland 2007 den Klimaschutz in der Landesverfassung verankert. Meilensteine wie der Kohlestrom-Ausstieg (2019), die 100 prozentige Ökostrom-Versorgung des Landes (seit 2015) oder die 200 derzeit in Gründung befindlichen Energiegemeinschaften seien Gründe, um "stolz zu sein" auf das Erreichte.

NLK Filzwieser

"Diese Erfolgsgeschichte schreit nach Fortsetzung mit den Gemeinden und Bürgerinnen und Bürger", sagt Mikl-Leitner. Im Zuge der Landesstrategie 2030 soll die Bevölkerung via Fragebögen auch zum Klimaschutz um ihre Meinung, Ideen und Herausforderungen befragt werden. Ende Oktober sollten diese in den Haushalten einlangen.

Pernkopf begründete die eNu im Jahr 2011

Als "Mr. Klimaschutz" bezeichnete Moderatorin Kristina Sprenger Stephan Pernkopf. Als zuständiger Umweltlandesrat habe er vor zehn Jahren die eNu ins Leben gerufen, Weitblick bewiesen und sei damit maßgeblich für den Vorsprung Niederösterreichs mitverantwortlich, konstatierten eNu-Chef Herbert Greisberger und Landeshauptfrau Mikl-Leitner. "Die ländliche Region ist der Gewinner der Pandemie geworden", sagt Pernkopf. Ein Haus im Grünen sei jetzt ein "Lotto-Sechser". Die Energiewende sei eine Chance, damit die Wertschöpfung in der Region bleibe. Das sei auch gelungen. "Durch das EAG wurde ein Investitionszuschuss von 550 Millionen Euro für Projekte in NÖ ausgelöst", sagt Pernkopf. Als weitere Erfolgsmomente hebt Pernkopf die beschlossene Einführung des Einwegpfands und die Rekordzulassungen bei E-Autos in NÖ hervor. "Wir haben bundesweit die meisten Elektrofahrzeuge. Und im August sind mehr E-Autos als Dieselautos gekauft worden", so Pernkopf. Norwegen sei hier das große Vorbild, wo bereits 75 Prozent aller Neuzulassungen E-Autos sind.

Europäischen Klimaschutz beginnt konkret in Gemeinden

Auch der gebürtiger Ybbser und EU-Parlamentarier Othmar Karas wohnte dem Gemeindetag bei. Es gebe für ihn kein Thema im Europäischen Parlament, dass nicht die Frage der Klimaneutralität betrifft. "Das kann Europa nur, wenn wir in den Gemeinden beginnen und wenn wir Überschriften mit Praxis füllen, zu Vorreiter werden und konkrete Ideen umsetzen", sagte Karas. Die Bezeichnung "eNu" findet er "wunderschön", weil er die Europäische Union und NÖ verbinde.

Zukunftsdorf ist "smart, digital, regenerativ und kollaborativ"

Für den Tiroler Zukunftsforscher Andreas Reiter sei das "Dorf der Zukunft" im Jahr 2030 jedenfalls "smart, digital, regenerativ und kollaborativ". Besonders junge, talentierte Menschen würden über die Zukunft eines Standorts entscheiden. Junge seien achtsam und smart. Die Digitalisierung, Dekarbonisierung und der demografische Wandel sei jedenfalls Teil eines größeren Wandels. "Alles was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert", ist Reiter überzeugt und betont, dass sie die Attraktivität des ländlichen Raums erhöht. Den anwesenden Gemeindevertreter legte Reiter nahe, die "Intelligenz und Kraft der Bürger" zu nützen. Die entscheidenden Player seien hier die "Bürger, Behörden, Betriebe und Besucher". Es gelte sowohl 8- als auch 80-Jährigen eine Lebensqualität anzubieten.