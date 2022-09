Schnabl: "Niederösterreich wird nach dieser Wahl ganz anders aussehen"

Werbung

"Visionslos" empfindet SPÖ-Landespartei-Vorsitzender Franz Schnabl die Politik in Niederösterreich. Bei vielen Entscheidungen werde nicht an die Zukunft gedacht, sondern nur "an die Schlagzeile von morgen". Gleichzeitig sieht er Machtmissbrauch und Postenschacher der ÖVP in Bund und Land. Die beginnen laut dem Sozialdemokraten in der NÖ-Landesverwaltung, wo ein "schwarzes Parteibuch" notwendig sei, um überhaupt einen Job zu bekommen.

Der 63-Jährige, der sich am 1. Oktober erneut zum Spitzenkandidat der SPÖ für die bevorstehende Landtagswahl küren lassen will, präsentierte in Laxenburg (Bezirk Mödling) seine "Zukunftsvision" und gab damit bereits einen Einblick in das Wahlprogramm der SPÖ. In seiner eineinhalb-stündigen Rede zeigte er sich überzeugt, dass sich im Land bald vieles ändern wird: "Niederösterreich wird nach dieser Wahl anders aussehen, als es heute ausschaut", sagte Schnabl mit Blick auf die seit Jahrzehnten bestehende Absolute Mehrheit der ÖVP.

SPÖ-Klubobmann Reinhard Hundsmüller untermauerte das. Er betonte, dass es wichtig sei, dass die ÖVP nicht nur die Absolute Mehrheit, sondern auch die Mehrheit in der Landesregierung verliere, um politische Veränderungen zu erreichen.

SPÖ-Klubobmann Reinhard Hundsmüller gab bereits das Ziel für die Landtagswahl 2023 aus: "Wir wollen ein Ergebnis, das die ÖVP zwingt, mit uns zu sprechen." Foto: SPÖ NÖ

Ungleichheit, gesellschaftliche Spaltung und regionale Unterschiede als Probleme unserer Zeit

Nötig sind die aus Schnabls Sicht aufgrund dreier "Glutherde", die sich zu einem "Flächenbrand auswachsen können": die rasant wachsende Ungleichheit, die gesellschaftliche Spaltung sowie die regionalen Unterschiede.

Der SPÖ-Politiker sprach sich mit Blick auf die Teuerung und die Energie-Krise für einen "aktiven Staat" aus. Die Strompreisbremse der türkis-grünen Bundesregierung "ist keine Bremse, sondern eine soziale Ausgleichsmaßnahme", meinte er. Aus Sicht der SPÖ sei es notwendig, in Märkte einzugreifen und aktiv gegenzusteuern.

SPÖ kündigte Konzept für leistbares Wohnen an

Angekündigt hat Schnabl in Laxenburg vor Ehrengästen wie den Ex-Bundeskanzlern Alfred Gusenbauer und Christian Kern außerdem eine Konzept für Leistbares Wohnen. Zudem sprach er sich für die Stärkung der Ortskerne, eine eigene Voll-Universität für Niederösterreich und einen Green New Deal für das Bundesland aus.

SPÖ-Forderungen zur Kinderbetreuung werden umgesetzt - aber nicht vollständig

Das in den vergangenen Monaten von den Sozialdemokraten immerzu lautstark geforderte Kinderbetreuungs-Programm der SPÖ war bei der langen Rede heute nur ein kurzer Teilaspekt, "weil sich die ÖVP hier bewegt hat", erklärte Schnabl. Dennoch zeigte er sich nicht vollständig zufrieden mit den von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner angekündigten Maßnahmen wie der Senkung des Kindergarten-Eintrittsalters. Die SPÖ, die viele der von der ÖVP nun präsentierten Forderungen ebenfalls stellte, sei für eine kostenlose Kinderbetreuung - ganztägig für alle Kinder. Insgesamt bezeichnete Schnabl den Bereich der Bildung als "wichtigste Aufgabe der Politik".