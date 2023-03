Schneeberger: „Verurteilt nicht vorab“

Werbung

Wenn der niederösterreichische Landtag morgen zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentritt, endet eine Ära. Klaus Schneeberger (ÖVP) verlässt dann nach fast 30 Jahren das Landesparlament. „Verurteilt nicht vorab“, sagte er vor seinem definitiven Abschied. Die neue Landesregierung - mit einem schwarz-blauen Arbeitsübereinkommen - soll „anhand der Leistung“ beurteilt werden.

„Schüttet die Gräben der vergangenen Jahre und des Wahlkampfs rasch wieder zu. Arbeitet zusammen, wie es in der Vergangenheit immer gut für unser Land war“, bat der scheidende Mandatar, der seit 1993 dem Landtag angehört hat und mit 23 Jahren seit 2000 zum „längstdienenden Klubobmann Österreichs“ geworden ist.

Wenn er am Donnerstag definitiv Abschied vom niederösterreichischen Landtag nehme, „dann fällt mir das als überzeugter Demokrat, leidenschaftlicher Parlamentarier und stolzer Niederösterreicher nicht leicht“, sagte Schneeberger in einer Aussendung. „Ich gehe aber in großer Dankbarkeit all jenen gegenüber, die mich in den vergangenen Jahrzehnten begleitet haben.“

Der Politik bleibt der noch 72-Jährige als Bürgermeister von Wiener Neustadt erhalten.