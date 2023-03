Forscher über Wolfsverordnung: „EU-rechtswidrig, katastrophal!“

Werbung

Kotrschal, Mitbegründer des Wolfsforschungszentrums in Ernstbrunn (Wolf Science Center), bezieht sich dabei auf die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie), die sehr viele Tierarten und Habitate betreffe, „um die es in Österreich zu 80 Prozent schlecht bestellt“ sei. „Aufgrund des ungenügenden Habitatschutzes haben wir gerade ein Vertragsverletzungsverfahren der EU am Hals und mit dem Wolf wird uns dasselbe blühen“, prophezeit der Forscher.

Hintergrund: Die FFH-Richtlinie sieht zwar den Abschuss von Problemwölfen vor, aber Problemwölfe seien eben nicht solche, die einmal 50 Meter an einem Haus vorbeirennen, erklärt der Fachmann: „Das ist dem Wolf wurscht und das ist den Leuten meistens auch wurscht. Wölfe sind nicht blöd. Wenn sie von A nach B gehen, dann schlagen sie sich nicht durchs Gebüsch, sondern benützen meistens die bequemeren Wege der Menschen oder die Bahntrassen, was ihnen oft genug den Tod bringt.“

„Man gaukelt den Leuten etwas vor ...“

Es gebe zwei Bedingungen, unter denen ein Abschuss möglich ist: Zum einen, wenn ein Wolf die Distanz zum Menschen verloren hat. „Das passiert ganz, ganz selten – immer nur dann, wenn Wölfe angefüttert wurden. Wir haben jetzt 2.500 Wölfe in Deutschland und das ist in den letzten 20 Jahren vielleicht fünfmal passiert.“ Oder wenn der Wolf „trotz State-of-the-Art-Herdenschutz“ von Weidetieren lebt – sich also auf Weidetiere spezialisiert, die geschützt sind. „Wenn Schafe nicht hinter dem Schafszaun stehen, dann sind sie nicht geschützt und ein Wolf, der sich an ihnen vergreift, ist kein Problemwolf“, schildert Kotrschal.

„Die Landesregierungen wissen, dass sie sich auf dünnem Eis befinden“, meint der Biologe. „Sie wissen, dass vermutlich ein Vertragsverletzungsverfahren ins Haus steht, aber das braucht halt Zeit. In der Zwischenzeit fuhrwerkt man weiter – und das Katastrophale an diesen Erlässen ist, dass man Leuten vorgaukelt, man wird das Problem – für jene, für die es eines ist – mit Abschuss lösen. Und das wird nicht funktionieren.“

Generell wünscht sich Kotrschal: Ruhe bewahren, nicht hysterisch werden, einen rationalen Zugang finden. Ein ausführliches Interview mit dem renommierten Biologen lest ihr in eurer nächsten NÖN und ab Dienstag im ePaper.