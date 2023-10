„Armut ist auch in Österreich Realität“: Caritas pocht auf Hilfen

Im Jahr 2022 galten laut dem Caritas-Präsidenten Michael Landau österreichweit 1,3 Millionen Menschen als armutsgefährdet. Das bedeutet, dass ihr Nettoeinkommen höchstens 1.392 Euro pro Monat betragen hat. 200.000 Personen sahen sich akut mit Armut konfrontiert. Das Thema Armut, sagt Generalsekretärin Anna Parr, sei dabei oftmals weiblich. Das könne man in vielen Fällen auf die vorrangig von Frauen geleistete Sorgearbeit zurückführen. Dadurch können Frauen oftmals keinem Vollzeitjob nachgehen. Auch Mindestpensionistinnen und -pensionisten, Kinder sowie Sozialhilfeaufstocker, bei denen trotz Arbeit das Geld nicht ausreicht, seien vermehrt betroffen. Unter ihnen, so Caritas-Beraterin Beate Wildthan, auch Menschen die nie damit gerechnet hätten, sich jemals in einer derartigen Situation wiederzufinden.

Die Aussagen von Bundeskanzler Karl Nehammers (ÖVP) rund um das Thema Armut hätten in den vergangenen Wochen im Land eine „emotionale Diskussion“ ausgelöst. Armut, betonte Michael Landau, gehöre jedoch auch in Österreich zur Realität. „Sie sieht bei uns anders aus als in anderen Teilen der Welt, gar keine Frage, aber dass sich Menschen das alltägliche Leben nicht mehr leisten können, das sehen wir jeden Tag“, so der Präsident. Die Teuerung würde dieses Problem derzeit noch mehr verschärfen. Die Konsequenzen wären etwa in den Caritas-Einrichtungen, wie dem Carla-Laden, spürbar. Dort gibt es gebrauchte Kleidungsstücke und Einrichtungsgegenstände zu günstigen Preisen.

Ein weiteres Beispiel ist der Sozialmarkt in Krems. Hier kauft auch Frau Baumann ein. Sie ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern und besorgt im Markt vorrangig Grundnahrungsmittel wie Gebäck, Mehl zum Brotbacken, Milch oder Obst und Gemüse. Hin und wieder gibt es auch Chips oder Schokolade für ihre Tochter und ihren Sohn. Der Einkauf im Sozialmarkt ist für die junge Familie eine große Erleichterung. „Für uns ist es unglaublich wichtig, dass wir herkommen können. In normalen Supermärkten einkaufen geht fast nicht mehr, weil alles so teuer ist“, berichtet die Zweifach-Mama.

Dass das Geld in vielen Familien selbst zum Essen kaum ausreicht, zeigt sich auch im Lerncafé in Herzogenburg. Dort helfen Lernbegleiterinnen und -begleiter Kindern mit Unterstützungsbedarf bei ihren Hausaufgaben sowie beim Lernen. Laut den Betreuerinnen vor Ort hätten viele der Volks- und Mittelschüler oft nicht ausreichend oder gar keine Jause dabei. Um Betroffenen zu helfen, brauche es Lösungen, fordert die Caritas.

Caritas fordert Reform der Sozialhilfe sowie die Erhöhung von Ausgleichszulage und Arbeitslosengeld

Grundsätzlich, sagt Caritas-Präsident Landau, würde der Sozialstaat in großen Teilen funktionieren. Auch jene Maßnahmen, die die Regierung zur Abfederung der Teuerung gesetzt hat, dürfe man nicht schlechtreden. Vieles davon sei wichtig und richtig gewesen. Dennoch gebe es Lücken im Sozialnetz, die geschlossen werden sollten, so Landau. Anna Parr spricht von einem armutsfesten Sozialstaat. Um dem einen Schritt näher zu kommen, fordert die Caritas nun drei spezifische Maßnahmen.

Zum einen würde es laut der Caritas eine Reform der Sozialhilfe brauchen. In diesem Bereich würde man in Österreich derzeit einen „föderalen Fleckerlteppich“ vorfinden. Die Hilfen würden so in allen Bundesländern unterschiedlich hoch ausfallen. Daher fordert die Caritas einen österreichweiten Mindeststandard für die Sozialhilfe. Zudem bräuchte es laut der Organisation eine Erhöhung der Ausgleichzulage. Diese müsse, sagt Parr, auf die Armutsgefährdungsschwelle angehoben werden. Aktuell würde sie monatlich 200 Euro unter dieser Schwelle liegen. Die dritte Maßnahme, die von der Caritas gefordert wird, ist die Erhöhung des Arbeitslosengeldes. Alle drei Forderungen würden, so die Organisation, vor allem auch den von Armut betroffenen Kindern im Land weiterhelfen.