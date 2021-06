Der Zeitpunkt für den Antrag ist Zufall, betont Grünen-Landessprecherin Helga Krismer. Dennoch passen die aktuellen Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke perfekt zur Forderung der Grünen: Sie bringen am Donnerstag im Landtag einen Antrag rund um "natürliche Klimaanlagen" in Gemeinden und Städten ein. Orte sollen durch gezielte Maßnahmen gekühlt werden. An Tagen, an denen man die Klimakrise beim Gang aus dem Haus spüre, merke man die Notwendigkeit, betonte Grünen-Landessprecherin Helga Krismer.

Um Orte zu kühlen, sollen mehr Grünflächen geschaffen, Wasserstellen errichten oder Betonwüsten vernichtet werden. Die Möglichkeiten sind vielfältig, betont Krismer. Deshalb sei es nötig, eine Anlaufstelle zu schaffen, bei der interessierte Gemeinden Beratung bekommen - ähnlich wie es sie etwa mit der Energie- und Umweltagentur oder "Natur im Garten" gebe. Außerdem sollen die Kommunen bei der Schaffung dieser Natur-Klimaanlagen durch Förderungen finanziell unterstützt werden.

Bessere Bezahlung für angehende Pflegekräfte gefordert

Was das Pflege-Thema betrifft, das die Landtagssitzung am Donnerstag dominieren wird, fordern die Grünen eine bessere Bezahlung für Schülerinnen und Schüler der Gesundheits- und Krankenpflegeschulen. "Während Polizeischüler gut bezahlt werden, bekommen sie gerade einmal ein Taschengeld", meinte Gesundheitssprecherin Silvia Moser. Um ihnen Wertschätzung entgegenzubringen, wollen die Grünen in einem ersten Schritt den Corona-Bonus für Pflegekräfte auch auf jene Personen in Ausbildung ausweiten.

"Vom Bund wurde den Ländern freigestellt, den Bonus auszuweiten. Wir sehen das Land Niederösterreich hier in der Pflicht", sagte Moser. Die von ÖVP und FPÖ geplante Gesetzesnovelle, die volle Bezahlung für Angestellte der Landesgesundheitsagentur in der Einstiegsphase beinhaltet, begrüßen die Grünen. Sie kündigten ihre Zustimmung an.