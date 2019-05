Krismer: "Können mit sensationellen Wahlerfolg rechnen".

Helga Krismer (Grüne NÖ Landessprecherin) zum Grünen Ergebnis bei der heutigen EU Wahl:

„Es schaut so aus, dass wir mit einem sensationellen Wahlerfolg rechnen können. Die Grünen sind wieder da und das mit einem starken Votum gegen die Klimakatastrophe und für Kontrolle. Mit den Grünen Abgeordneten werden wir für die dringendsten Anliegen aller EuropäerInnen kämpfen: Klimakatastrophe und Kontrolle in der Politik. Wir werden nun gestärkt und mit Mut, Zuversicht und den richtigen Antworten für die Zukunft um den Wiedereinzug in den Nationalrat kämpfen.“